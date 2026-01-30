EA SPORTS FC 26 rivela Future Stars

EA SPORTS FC 26 punta i riflettori sulla prossima generazione del calcio con il ritorno di Future Stars, che quest'anno vede protagonisti Alyssa Thompson ed Estêvão del Chelsea. Future Stars mette in primo piano i talenti emergenti sostenuti dalla community di EA SPORTS FC, invitando i fan a seguire da vicino la loro ascesa su FC 26 e, per la prima volta, su FC Mobile.

EA SPORTS FC ha una comprovata esperienza nell'individuare i futuri talenti del calcio reale, grazie all'ascolto della community FC che li segue fin dall'inizio. Mentre celebriamo la formazione di quest'anno, il roster degli ex Future Stars, che include Endrick, Trinity Rodman e Jude Bellingham, consolida Future Stars come una delle piattaforme più credibili nel mondo del calcio per individuare le star del domani.

“Essere selezionata come Future Star in FC 26 è davvero speciale perché unisce il mio percorso al modo in cui i giovani tifosi vivono il calcio ogni giorno”, ha dichiarato Alyssa Thompson, ala del Chelsea. "Molte persone scoprono nuovi giocatori proprio attraverso FC e sapere che posso essere quella giocatrice per qualcuno, sia nel gioco sia nella vita reale, è una sensazione incredibile. Non vedo l'ora di vedere come quest'anno i fan costruiranno le loro squadre e faranno evolvere le loro Future Stars".

“Essere uno dei volti delle Future Stars in FC 26 significa molto per me”, ha dichiarato Estêvão, attaccante del Chelsea. “Sono cresciuto giocando a questo gioco e sognando di vedermi inserito all’interno un giorno. Essere riconosciuto ora come Future Star mi motiva a continuare a lavorare, migliorare e dimostrare che le ambizioni possono diventare realtà sul campo”.

Oggi, in EA SPORTS FC 26, Alyssa ed Estêvão del Chelsea figurano insieme a un gruppo più ampio di talenti emergenti del calcio femminile e maschile. L'elenco dei giocatori del Future Stars Team 1 di EA SPORTS FC 26 include:

Alyssa Thompson, Chelsea

Estêvão, Chelsea

Désiré Doué, Paris Saint-Germain

Álvaro Carreras, Real Madrid

Antonio Nusa, RB Leipzig

Rodrigo Mora, FC Porto

Jaedyn Shaw, Gotham FC

Michelle Agyemang, Arsenal

Francisco Conceição, Juventus

Diego Luna, Real Salt Lake

Nico O’Reilly, Manchester City

Adam Wharton, Crystal Palace

Senne Lammens, Manchester United

Nick Woltemade, Newcastle United

Elliot Anderson, Nottingham Forest

Mateus Mané, Wolverhampton Wanderers

Hanna Lundkvist, Manchester United

Eva Gaetino, Paris Saint-Germain

Santiago Castro, Bologna

Givairo Read, Feyenoord

Kees Smit, AZ Alkmaar

Lisanne Gräwe, Eintracht Frankfurt

Valentín Barco, Strasbourg

Ayyoub Bouaddi, LOSC Lille

Jade Le Guilly, Paris Saint-Germain

Eduardo Quaresma, Sporting CP

Oskar Pietuszewski, FC Porto

Luany, Atlético de Madrid

Mikel Jauregizar, Athletic Bilbao

Vitor Reis, Girona

Michelle Cooper, Kansas City Current

La prossima settimana, il 6 febbraio, verrà annunciato il Future Stars Team 2 di EA SPORTS FC 26, con ulteriori oggetti giocatore disponibili tramite le Sfide Creazione Rosa (Squad Building Challenges) e gli obiettivi.

Insieme al roster Future Stars di quest'anno, vengono introdotte in FUT le Evoluzioni con restrizioni di età, che consentono ai giocatori di FC 26 di coltivare le proprie Future Stars e valorizzare i giovani talenti idonei, aumentando le loro valutazioni e trasformando le proprie scelte personali in star emergenti. In questo modo, la community di FC ha l'opportunità di essere la prima a riconoscere i giocatori in ascesa e a celebrare il club come se fosse il proprio.

Un'altra novità di quest'anno è l'arrivo di due Eroi Future Stars in EA SPORTS FC 26, che immaginano il futuro del calcio attraverso gli occhi dei giocatori del passato. Questo duo di Eroi comprende il terzino destro del Manchester City Micah Richards, soprannominato ‘The Burst’ (L'esplosione) per la sua formidabile potenza, positività e forza, e il centrocampista spagnolo Cesc Fàbregas, soprannominato ‘The Architect’ (L'architetto) per la sua capacità di anticipare il gioco e disegnare l’azione successiva.

A partire dal 19 febbraio, Future Stars farà il suo debutto su EA SPORTS FC Mobile, portando la prossima generazione di talenti del calcio maschile ai giocatori su mobile di tutto il mondo con l'aggiunta di due squadre al pool di oggetti Ultimate Team per i pacchetti, che terminerà il 5 marzo.

