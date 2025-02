EA SPORTS FC 25 Future Stars continua con l'annuncio del Team 2

EA SPORTS FC 25 Future Stars continua la sua seconda settimana con l'annuncio dei roster del Team 2 di Future Stars e del Team 2 delle Icone Future Stars di FC 25! Queste Future Stars rappresentano le stelle del domani nel mondo del calcio, insieme a rinomate ICONE del calcio che hanno raggiunto traguardi importanti già all'inizio della loro carriera.

I talenti emergenti presenti nel Team 2 delle Future Stars di EA SPORTS FC 25 includono Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Amad Diallo (Manchester United), Mary Fowler (Manchester City), e Linda Caicedo (Real Madrid), oltre ad altri 13 giovani giocatori selezionati da EA SPORTS FC. Scelti per le loro eccezionali prestazioni in campo nel presente, ogni aggiornamento Future Star proietta quello che questi giocatori u23 potrebbero diventare raggiungendo il loro pieno potenziale passando da ragazzi prodigio a campioni del mondo nel corso della loro carriera.

Al roster delle ICONE Future Stars nella seconda settimana si aggiungono Garrincha, Alan Shearer, Luís Figo, Alessandro Nesta, e Rio Ferdinand, per celebrare i primi anni della carriera dei giocatori più leggendari di calcio.

A partire da oggi, i giocatori di FC 25 possono iniziare ad aggiungere i Team 2 delle Future Stars e delle ICONE Future Stars alle loro squadre, mentre altri oggetti Future Stars verranno rilasciati come ricompense SBC e obiettivi nel corso della settimana.

La lista completa del Team 2 delle Future Stars di EA SPORTS FC 25 include:

Amad Diallo (Manchester United)

Pau Cubarsí Paredes (FC Barcelona)

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Andrey Santos (Strasbourg)

Charlie Cresswell (Toulouse)

Rosemonde Kouassi (Washington Spirit)

Milos Kerkez (Bournemouth)

Bilal El Khannouss (Leicester City)

Abdukodir Khusanov (Manchester City)

Murillo (Nottingham Forest)

Cata Coll (FC Barcelona)

Linda Caicedo (Real Madrid)

Johan Bakayoko (PSV)

Mary Fowler (Manchester City)

Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich)

Paula Tomás (Aston Villa)

La lista completa del Team 2 delle Icone Future Stars di EA SPORTS FC 25 include:

Samuel Eto’o

Petr Cech

Rio Ferdinand

Frank Lampard

Alan Shearer

Garrincha

Alessandro Nesta

Luís Figo

EA SPORTS FC 25 - Team 1 delle Future Stars e Icone Future Stars - Le prime Future Stars di EA SPORTS FC 25 sono state svelate e sono ora disponibili in-game! La classe delle Future Stars di quest'anno, che celebra per due settimane i giovani calciatori u23 che hanno avuto stagioni di successo, rappresenta i calciatori che hanno già raggiunto traguardi importanti, i primi grandi traguardi per la loro carriera, e che hanno mostrato il loro potenziale in campo e sono a un passo dalla fama a livello mondiale.

Gameplay Refresh Update di EA SPORTS FC 25 - Il 16 gennaio 2025 EA SPORTS FC 25 rilascerà il Gameplay Refresh Update, la più significativa revisione del gameplay di metà stagione che EA SPORTS FC abbia mai fatto, con alcune delle richieste più sentite dalla community.Unendo i feedback provenienti da diverse fonti che fanno parte della community, EA SPORTS FC sta apportando più di 50 modifiche ai sistemi di gioco principali come passaggi, tiri, portieri e difese.

EA SPORTS FC 25 | Pitch notes dedicate ai LIVE START POINTS - Segnaliamo le pitch notes dedicate ai Live Start Points, che entreranno più nel dettaglio su come i fan possono interagire con i LSP sia nella Carriera Giocatore che nella Carriera Manager.I Live Start Points sono un nuovo modo di vivere la Carriera Manager e quella Giocatore, che permettono di iniziare il proprio percorso a partire da eventi del mondo reale nei campionati di calcio europei della stagione 2024/2025.