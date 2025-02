EA SPORTS FC 25 - Team 1 delle Future Stars e Icone Future Stars

Le prime Future Stars di EA SPORTS FC 25 sono state svelate e sono ora disponibili in-game!

La classe delle Future Stars di quest'anno, che celebra per due settimane i giovani calciatori u23 che hanno avuto stagioni di successo, rappresenta i calciatori che hanno già raggiunto traguardi importanti, i primi grandi traguardi per la loro carriera, e che hanno mostrato il loro potenziale in campo e sono a un passo dalla fama a livello mondiale.

Il primo dei due team Future Stars (Team 1) include talenti rinomati come Endrick (Real Madrid), Benjamin Šeško (RB Leipzig), Kessya Bussy (Paris FC) e Lamine Yamal (FC Barcelona) insieme ad altri 13 giovani giocatori selezionati da EA SPORTS FC. Scelti per le loro eccezionali prestazioni in campo nel presente, EA SPORTS FC 25 li incorona come Future Stars del futuro, con oggetti unici in-game che proiettano quello che potrebbero diventare raggiungendo il loro pieno potenziale.

Oltre ai nuovi volti Future Stars FC 25, tornano anche le Icone Future Stars, che onorano i giocatori leggendari che si sono costruiti una legacy già all'inizio della loro carriera. Tra i giocatori presenti nel Team 1 delle Icone Future Stars figurano personaggi del calibro di Lotta Schelin, Bobby Charlton, Xabi Alonso e Henrik Larsson.

A partire da oggi, i giocatori di FC 25 possono iniziare ad aggiungere le giovani superstar del Team 1 alle loro squadre, con ulteriori oggetti Future Stars rilasciati come SBC e obiettivi nel corso della settimana. Anche la Future Stars Academy torna con un ulteriore gruppo di giocatori sul punto di raggiungere lo status di Future Stars, la cui ascesa prenderà vita attraverso le Evoluzioni. Una volta completate tutte le fasi, il giocatore della Future Stars Academy diventerà una vera e propria Icona Future Stars e per dimostrarlo riceverà il potenziamento dell’intesa.

“È un onore essere nominato Future Star in FC 25, sia per il riconoscimento dei miei risultati e del mio potenziale nella modalità Ultimate Team, a cui amo giocare, sia per essere parte di una rosa di giocatori che stanno avendo un impatto sul calcio a livello mondiale”, ha dichiarato Endrick, attaccante del Real Madrid. “Come fan appassionato di FC, sono entusiasta di vedere come FC 25 prevederà il mio gioco futuro e di applicarlo sul campo nel gioco che amo per i fan di tutto il mondo”.

La lista completa del Team 1 delle Future Stars di EA SPORTS FC 25 include:

Endrick (Real Madrid)

Benjamin Šeško (RB Leipzig)

Leny Yoro (Manchester United)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Kessya Bussy (Paris FC)

Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund)

Kenneth Taylor (Ajax)

Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

Kyra Cooney-Cross (Arsenal)

Romeo Lavia (Chelsea)

João Gomes (Wolverhampton Wanderers)

Miguel Gutiérrez (Girona FC)

Malick Thiaw (Milano FC)

Giorgio Scalvini (Atalanta)

Lucas Beraldo (Paris Saint-Germain)

Conor Bradley (Liverpool)

La lista completa del Team 1 delle Icone Future Stars di EA SPORTS FC 25 include:

Lotta Schelin

Bobby Charlton

Johan Cruyff

Lev Yashin

Xabi Alonso

Bobby Moore

Emilio Butragueño

Henrik Larsson

Gameplay Refresh Update di EA SPORTS FC 25 - Il 16 gennaio 2025 EA SPORTS FC 25 rilascerà il Gameplay Refresh Update, la più significativa revisione del gameplay di metà stagione che EA SPORTS FC abbia mai fatto, con alcune delle richieste più sentite dalla community.Unendo i feedback provenienti da diverse fonti che fanno parte della community, EA SPORTS FC sta apportando più di 50 modifiche ai sistemi di gioco principali come passaggi, tiri, portieri e difese.

EA SPORTS FC 25 | Pitch notes dedicate ai LIVE START POINTS - Segnaliamo le pitch notes dedicate ai Live Start Points, che entreranno più nel dettaglio su come i fan possono interagire con i LSP sia nella Carriera Giocatore che nella Carriera Manager.I Live Start Points sono un nuovo modo di vivere la Carriera Manager e quella Giocatore, che permettono di iniziare il proprio percorso a partire da eventi del mondo reale nei campionati di calcio europei della stagione 2024/2025.

Al VIA IL FUTURO DEL FANDOM CALCISTICO CON EA SPORTS FC 25 - EA SPORTS FC™ 25 porta nuove modalità social di gioco con Rush, rinnova le basi tattiche con FC IQ e il calcio femminile arriva per la prima volta nella modalità Carriera Oggi, Electronic Arts invita i giocatori di tutto il mondo a sperimentare le innovazioni del gameplay e nuove esperienze social attraverso FC IQ e Rush con EA SPORTS FC™ 25, disponibile ora per PlayStation®5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch™.