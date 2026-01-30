Samira Lui cancella Instagram dopo le accuse di Fabrizio Corona

Samira Lui sparisce da Instagram dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona. L’account è stato svuotato poche ore dopo le accuse lanciate in tv sul suo percorso professionale e su presunti legami dietro la carriera.

Il profilo Instagram di Samira Lui è stato azzerato. Nessuna foto, nessun ricordo visibile ai suoi oltre 731mila follower. La scelta arriva subito dopo le parole pronunciate da Fabrizio Corona durante una puntata di “Falsissimo”, dove ha parlato della sua carriera televisiva.

L’ex re dei paparazzi ha messo in discussione il percorso della giovane, oggi volto noto accanto a Gerry Scotti a La ruota della fortuna. Secondo il suo racconto, l’ingresso nel mondo Mediaset non sarebbe stato casuale, ma legato alla figura del fidanzato Luigi Punzo.

Corona ha citato una vacanza a Formentera che avrebbe coinvolto, oltre a Punzo, anche Alfonso Signorini e Gina, storica assistente legata al direttore di “Chi”. Quel viaggio, stando alla sua versione, avrebbe aperto a Samira le porte del Grande Fratello, tappa che avrebbe poi portato al quiz televisivo.

Dopo la messa in onda del programma, la modella e conduttrice ha fatto sparire ogni contenuto dal proprio account. Un gesto netto, arrivato mentre le dichiarazioni continuano a circolare online e a rilanciare il suo nome insieme alle accuse sollevate in tv.