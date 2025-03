Lucarelli-Mentana: scambio di messaggi sui social dopo lo spettacolo di Fabrizio Corona

Dopo lo spettacolo teatrale in cui Fabrizio Corona ha rivolto insulti a Selvaggia Lucarelli e al suo compagno, è seguito uno scambio di messaggi sui social tra la giornalista e il direttore del TG La7, Enrico Mentana. Lucarelli, attraverso i suoi profili social, ha criticato alcune testate giornalistiche che hanno trattato dell'evento, lodando l'ex paparazzo. Tra queste, ha menzionato La7, accusandola di aver diffuso il video dello spettacolo, omettendo la parte in cui veniva insultata. Ha scritto: "La7 ha rilanciato il video (tagliando la parte in cui mi dà della stronza grassa cicciona sposata con uno che ha fatto suicidare una persona) tessendo le lodi dello spettacolo". Tuttavia, ha erroneamente taggato il profilo ufficiale del TG La7 invece del sito web del canale televisivo.

Enrico Mentana ha risposto su Instagram: "Selvaggia Lucarelli invita il mio tg a vergognarsi per una vicenda della quale non si è mai occupato. Capisco lo stress, ma in questi casi almeno le scuse sarebbero doverose da parte sua". Lucarelli ha replicato nelle sue Stories: "Caro direttore, ho taggato il tg anziché La7. Bastava segnalarmelo e magari dirsi dispiaciuto perché il sito della 'sua' tv offre spazio a questo schifo, anziché fare il post parlando di mio 'stress' (perché si sa, noi donne siamo anche un po' isteriche)".

