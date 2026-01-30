Amici, classifica ballerini: Maria Rosaria ultima, Lorenzo si commuove parlando della mamma
La classifica dei ballerini ribalta gli equilibri nella scuola di Amici. Maria Rosaria chiude ultima e fatica a trattenere le lacrime, mentre Lorenzo si lascia andare a un momento personale parlando della madre.
Il daytime di Amici del 29 gennaio 2026 accende i riflettori sui ballerini, chiamati a una verifica che pesa come un esame. Dopo i cantanti, tocca a loro misurarsi con tecnica, presenza scenica e crescita personale davanti a professionisti e coreografi che seguono il percorso passo dopo passo.
Ogni esibizione mette in gioco settimane di lavoro. C’è chi mostra sicurezza e chi inciampa, tra movimenti precisi e passaggi meno puliti. La prova diventa uno spartiacque: il serale appare più vicino per alcuni, più distante per altri.
Il momento decisivo arriva con la classifica. Maria Rosaria finisce all’ultimo posto e resta spiazzata dal risultato. La delusione si legge sul volto, la voce si incrina mentre ammette di non aspettarselo e promette di impegnarsi per ribaltare il giudizio.
Nella casetta scatta subito il sostegno dei compagni. Alex la invita a non perdere fiducia, Opi la sprona a tirare fuori più carattere. Le parole circolano veloci, tra abbracci e incoraggiamenti, in un clima che smorza la tensione accumulata in sala prove.
Dopo la prova, l’atmosfera si alleggerisce con un gioco allo specchio che coinvolge Lorenzo e Gard. Tra battute e racconti personali emergono anche aspetti più intimi. Lorenzo si ferma un attimo, poi confessa la nostalgia per la madre, lasciando spazio a un momento carico di emozione.