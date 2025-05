Stefania Corona si commuove parlando di Alvaro Vitali: Ho rinunciato a me stessa per lui

Stefania Corona, ospite lunedì 19 maggio a La volta buona, ha raccontato con grande emozione la fine della sua lunga storia con Alvaro Vitali, durata ben 27 anni. L’ex moglie dell’attore ha spiegato in diretta che il loro legame era diventato “invalidante” per lei.

"Soffro, ma non torno indietro": la decisione dopo 27 anni insieme

"Sono molto commossa e mi dà fastidio stare qui", ha detto Corona, visibilmente provata, spiegando i motivi che l’hanno spinta a chiudere una relazione così importante. Quando Caterina Balivo le ha chiesto se fosse sicura della sua scelta, lei ha risposto con fermezza: “Quello che provo ora è solo sofferenza, ma non ho bisogno di ripensarci”.

La donna ha raccontato di aver vissuto accanto a un uomo che amava profondamente, ma con cui ha finito per perdere se stessa. “Per me è stato fantastico, era davvero affascinante. Eravamo come Al Bano e Romina, ma nel tempo ho capito che c’era una costruzione dei ruoli che non mi faceva più bene”.

Ha anche ricordato i momenti difficili vissuti all’inizio della loro relazione: “Quando l’ho conosciuto era sul divano, in preda a una forte depressione. Nessuno lo seguiva, per tutti l’importante era che lavorasse. In lui ho visto la genialità e me ne sono presa cura”.

Stefania ha ammesso di aver rinunciato alla propria identità per amore: “Non bisogna mai farlo. Io l’ho fatto. Lui è sempre stato Alvaro Vitali, anche nella vita privata. Io, invece, sono sparita dietro al suo personaggio”.

Infine, con tono diretto e senza mezzi termini, ha aggiunto: “Come colleghi siamo fortissimi, ma come marito e moglie lui non ha capito nulla. Ho avuto un ruolo infermieristico. Ho pensato a lui con tanti sacrifici. Viviamo ancora insieme, ma legalmente siamo ancora sposati”.