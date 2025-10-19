Simone Di Pasquale commuove a Ballando con le Stelle: Ho salutato mamma per l'ultima volta

Simone Di Pasquale ha emozionato il pubblico di Ballando con le Stelle annunciando in diretta la scomparsa della madre. Dopo la sua esibizione di sabato 18 ottobre, il ballerino, in coppia con La Signora Coriandoli, ha voluto ricordare la donna che gli aveva trasmesso la passione per la danza.

Terminata la performance, durante il momento dei voti, Milly Carlucci ha interrotto per un attimo la gara per rivolgere un pensiero al maestro di danza: “Stasera gli devo moltissimo, un grazie enorme per il coraggio e la forza che ha avuto nell’essere qui, visto che ha perso la mamma l’altro ieri. Grazie Simone”.

Visibilmente commosso, Di Pasquale ha ringraziato la conduttrice e il pubblico: “Grazie a voi che mi avete dato la possibilità di scegliere, anche di non essere qui. Ma io ho deciso di esserci. L’ho salutata stamattina. Però noi ci portiamo sempre dietro i nostri cari, con le nostre caratteristiche. Lei è stata sempre una grande lavoratrice, una donna di grande coraggio e tenacia, e mi ha trasmesso l’amore per il ballo. Quindi non potevo mancare”.

Un momento di intensa emozione e rispetto che ha toccato tutto lo studio, ricordando quanto la danza possa essere anche un modo per rendere omaggio a chi ci ha insegnato a inseguire le proprie passioni.