Bologna contro Brann nei playoff di Europa League: possibile sfida con la Roma agli ottavi

Il Bologna pesca i norvegesi del Brann nei playoff di Europa League. Doppia sfida a febbraio per inseguire gli ottavi, dove potrebbe incrociare Roma o Friburgo. Definiti anche tutti gli altri accoppiamenti dello spareggio.

Il Bologna affronterà il Brann Bergen nel turno playoff di Europa League. Il sorteggio si è svolto a Nyon venerdì 30 gennaio e ha messo di fronte ai rossoblù la formazione norvegese nello spareggio che vale l’accesso agli ottavi di finale.

La qualificazione si deciderà su due partite: andata il 19 febbraio, ritorno il 26 febbraio. Solo una delle due squadre proseguirà il cammino europeo, entrando tra le migliori sedici del torneo.

Leggi anche Europa League, classifica finale e verdetti: Roma agli ottavi, Bologna ai playoff

Oltre agli incroci dei playoff, sono stati delineati anche i possibili abbinamenti del turno successivo. In caso di passaggio del turno, il Bologna troverebbe agli ottavi una tra Roma e Friburgo, scenario che potrebbe portare a un confronto tutto italiano nella fase a eliminazione diretta.

Il quadro completo degli spareggi comprende anche Paok Salonicco-Celta Vigo, Lille-Stella Rossa, Panathinaikos-Viktoria Plzen, Fenerbahce-Nottingham Forest, Ludogorets-Ferencvaros, Celtic-Stoccarda e Dinamo Zagabria-Genk, con lo stesso format su doppia gara.