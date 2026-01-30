Europa League, classifica finale e verdetti: Roma agli ottavi, Bologna ai playoff

Ultimo turno della fase campionato di Europa League: definiti piazzamenti, accessi diretti agli ottavi e squadre costrette ai playoff. Roma tra le qualificate, Bologna dovrà passare dallo spareggio dopo il successo esterno.

Si è chiusa la fase campionato di Europa League 2025/26 con l’ultima giornata disputata giovedì 29 gennaio. Novanta minuti decisivi hanno sistemato la graduatoria e stabilito chi vola direttamente agli ottavi e chi invece dovrà affrontare il turno playoff.

Per le italiane bilancio diverso. La Roma strappa un punto sul campo del Panathinaikos (1-1) e difende un piazzamento utile per l’accesso diretto alla fase a eliminazione diretta. Il Bologna invece passa 3-0 a Tel Aviv contro il Maccabi, ma il bottino complessivo non basta per evitare gli spareggi.

Tra i risultati più pesanti della serata spiccano il 4-2 del Lione sul Paok, il 3-1 del Porto contro i Rangers e il successo dell’Aston Villa per 3-2 sul Salisburgo. Vincono anche Midtjylland, Betis e Friburgo, tutte squadre che restano nella parte alta della classifica.

Non mancano i pareggi che incidono sulla zona centrale: 0-0 tra Go Ahead Eagles e Braga, 1-1 tra Stella Rossa e Celta Vigo, stesso punteggio anche in Steaua-Fenerbahce. Successi di misura per Lilla, Sturm e Ludogorets, mentre il Nottingham travolge il Ferencvaros con un netto 4-0.

La classifica finale vede in testa il Lione a quota 19, seguito dall’Aston Villa a 21 punti. Subito dietro Midtjylland (19), Betis, Porto, Braga e Friburgo a 17. La Roma chiude a 16 punti in zona qualificazione diretta, mentre il Bologna è decimo a 15 ed è destinato ai playoff.

Nella parte bassa restano staccate Rangers, Nizza, Utrecht, Malmo e Maccabi Tel Aviv, che chiudono con i punteggi più bassi del girone unico. Con questi piazzamenti si completa il quadro degli incroci verso la fase a eliminazione diretta.