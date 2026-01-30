Parto improvviso al lavoro in Iowa, donna scopre la gravidanza solo in bagno

Una giovane madre scopre di essere incinta solo al momento del parto, avvenuto nel bagno del posto di lavoro pochi minuti prima dell’arrivo dei soccorsi. Lei e il neonato sono stati portati in ospedale e stanno bene.

Non sapeva di aspettare un bambino e ha partorito durante il turno. Amethyst Blumberg, già madre di un figlio, aveva quasi finito di lavorare in una sede FedEx in Iowa quando ha sentito un bisogno improvviso di andare in bagno.

Una volta entrata, la situazione è cambiata in pochi istanti. Ha raccontato di non riuscire più ad alzarsi dal water e di aver aperto la porta per chiedere aiuto. Subito dopo si è resa conto di cosa stava succedendo: «Mi sono alzata e ho sentito la testa», ha spiegato.

I soccorritori sono arrivati rapidamente. La chiamata è stata registrata alle 8.29 e quattro minuti dopo, alle 8.33, il bambino è nato sul pavimento del bagno, con l’assistenza del personale di emergenza.

Mamma e neonato sono stati portati in ospedale per gli accertamenti. Le loro condizioni sono buone. La donna ha detto di non aver notato segnali nei mesi precedenti: con la prima gravidanza aveva avuto nausea e altri disturbi, mentre questa volta nulla.

Ha aggiunto di aver persino perso peso e di aver continuato a lavorare senza sospetti. Solo poco prima del parto ha avvertito dolori alla schiena e ha percepito il movimento del bambino mentre stava per nascere.