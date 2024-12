Gal Gadot: intervento al cervello durante la gravidanza, Volevo solo vivere

Gal Gadot ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza durante l'ottavo mese di gravidanza. Attraverso i suoi profili social, l'attrice di Wonder Woman ha raccontato di essere stata colpita da un grave coagulo di sangue nel cervello, diagnosticato dopo un persistente mal di testa che la costringeva a letto per intere giornate. La scoperta è avvenuta grazie a una risonanza magnetica, che ha portato alla necessità di un’operazione immediata.

Nel suo racconto, Gadot ha condiviso la paura e l’incertezza vissute in quel periodo. Nonostante tutto, ha dato alla luce la figlia Ori, il cui nome significa "la mia luce". "È stata la mia luce in fondo al tunnel", ha scritto l'attrice, spiegando come questa esperienza le abbia ricordato quanto la vita possa cambiare improvvisamente.

Oggi Gal Gadot si dice completamente guarita e grata per la nuova opportunità ricevuta. Nel suo messaggio ha voluto sensibilizzare il pubblico sull'importanza di ascoltare il proprio corpo, sottolineando come sintomi apparentemente lievi possano nascondere problemi più gravi. "Fidarsi dei segnali del corpo può salvarci la vita", ha dichiarato, ringraziando anche il personale medico che l’ha supportata durante il difficile percorso.

Con questo racconto, l’attrice spera di ispirare altre persone a prestare maggiore attenzione alla propria salute, specialmente in situazioni delicate come la gravidanza.