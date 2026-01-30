MasterChef Italia, Iolanda dopo l'eliminazione: critiche a Massari e nessun legame con Dorella

Dopo l’uscita da MasterChef Italia, Iolanda Marinho parla dell’esperienza nel programma, del rapporto con Dorella e della prova con Iginio Massari, contestando un passaggio sullo zucchero. Racconta anche la sua storia e i sogni futuri.

L’eliminazione non ha cambiato il suo modo di vedere le cose. Iolanda Marinho, 56 anni, brasiliana di origine e residente a Rende, ripensa al percorso a MasterChef Italia con serenità e difende le proprie posizioni, anche su episodi che hanno fatto discutere durante le puntate.

Tra i temi rimasti aperti c’è il rapporto con Dorella, considerata fin dall’inizio la sua rivale. Iolanda ridimensiona tutto: tra loro, spiega, non si è mai creato un vero legame. Nessun chiarimento dopo l’uscita e nessun rancore personale, solo la sensazione di un gesto poco sincero al momento del saluto in studio.

L’esperienza nel talent culinario resta comunque positiva. Cucinare davanti a tre chef stellati, racconta, mette sotto pressione e le emozioni possono giocare brutti scherzi. Nonostante questo, descrive l’ambiente come accogliente e ricorda di essersi trovata bene fin dal primo giorno, pur non conoscendo affatto i meccanismi del programma.

Sulle osservazioni ricevute dai giudici non polemizza. In televisione, con tempi serrati e montaggio, alcune dinamiche possono apparire diverse da come sono state vissute. Con i giudici, assicura, non c’è alcun problema personale e il bilancio dell’avventura resta per lei molto positivo.

Il punto più delicato riguarda la prova di pasticceria con Iginio Massari. Iolanda riconosce il valore del maestro e dice di voler ancora imparare da lui, ma contesta un passaggio legato allo zucchero. Secondo lei non favorisce il carico batterico, mentre pone l’attenzione su altri aspetti legati alla salute.

La discussione nasce dalla sua Saint Honoré, presentata con una crema non cotta. Massari aveva spiegato che l’uso di uova crude poteva aumentare i rischi legati alla proliferazione batterica. Iolanda ribadisce il rispetto per le regole della pasticceria, ma parla di un’imprecisione su quel punto specifico.

La sua storia parte dal Brasile. È la settima di otto fratelli, cresce in una famiglia che le permette di studiare e inizia a insegnare già a 18 anni. A Rio frequenta una scuola che definisce tra le migliori dell’America Latina e si laurea in Storia prima di trasferirsi in Italia dopo il matrimonio con un uomo calabrese.

Dopo un periodo difficile e la fine della prima unione, torna in Brasile, dove conosce Carlos, il secondo marito, con cui rientra in Calabria. Nel tempo insegna, dipinge, consegue anche una laurea in Giurisprudenza e fonda un’associazione benefica, tanto da ricevere un murales dedicato a Cosenza.

La cucina resta il suo filo conduttore, un ponte tra Sud Italia e sapori latinoamericani. A MasterChef si era definita una persona molto calma, poco incline agli scontri. Il sogno è trasformare la propria casa in un agriturismo e continuare a unire accoglienza e cucina.

Tra i ricordi più leggeri dell’esperienza c’è una serata in discoteca con altri concorrenti, organizzata lontano dalle telecamere. Un momento di svago che, racconta, li ha tenuti in pista fino a quando sono stati invitati a lasciare il locale.

Guardando alla finale, Iolanda fa il tifo soprattutto per Carlotta, pur mostrando affetto anche per Nicolò e il dottor Lee. Intanto il programma continua a crescere negli ascolti: l’ultima puntata ha registrato 850 mila spettatori medi e il 4,2% di share, con un aumento rispetto alla settimana precedente e oltre 2,1 milioni di contatti nei sette giorni.