Raffaella Fico 38 anni, la lettera della figlia Pia emoziona i social

Il compleanno di Raffaella Fico diventa un momento intimo e familiare grazie alla sorpresa della figlia Pia, che le dedica una lettera piena d’affetto e prepara una festa in casa, poi condivisa sui social dalla showgirl.

Giornata speciale per Raffaella Fico, che mercoledì 29 gennaio ha festeggiato 38 anni. A rendere il compleanno diverso dagli altri è stata la figlia Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli, con una sorpresa organizzata in casa.

La ragazza ha scritto una lettera a mano per la madre. Parole dirette, piene di riconoscenza. Pia definisce la mamma la persona più forte e più bella che conosca, la ringrazia per i sacrifici fatti e per averla sempre messa al primo posto, anche nei momenti più complicati.

Nel messaggio la giovane parla di amore senza condizioni e di un legame solido, fatto di presenza e sostegno reciproco. Scrive di volerle stare accanto sempre, proprio come la madre ha fatto con lei, e le augura una giornata serena, circondata da affetto e sorrisi.

Oltre alla lettera, Pia ha preparato anche una piccola festa: torta, palloncini colorati e tavola apparecchiata. Un gesto semplice, ma carico di significato, che la showgirl ha scelto di mostrare sul suo profilo Instagram, condividendo con i follower il momento vissuto in famiglia.

Negli ultimi mesi la vita privata di Raffaella Fico è stata segnata anche da un dolore profondo. Ospite a Verissimo, aveva raccontato la perdita del bambino che aspettava dal compagno Armando Izzo. La gravidanza era arrivata al quinto mese quando, il 15 dicembre scorso, la coppia ha annunciato la notizia.

In studio la showgirl aveva parlato di un colpo durissimo, descrivendo la situazione come devastante e difficile da affrontare. Il compleanno, tra affetto e ricordi, si è così trasformato in un momento di unione familiare e vicinanza.