Raffaella Fico a Verissimo, il racconto della perdita del figlio

Raffaella Fico torna a Verissimo per raccontare il dolore più difficile: la perdita del figlio che aspettava con Armando Izzo, avvenuta al quinto mese di gravidanza. Un momento intimo segnato da silenzio, rispetto e amore.

Nel pomeriggio di sabato 10 gennaio, Raffaella Fico sarà ospite nello studio di Verissimo. Davanti a Silvia Toffanin, la modella ripercorrerà un periodo segnato da una sofferenza profonda, condivisa con il compagno Armando Izzo.

La coppia aveva reso pubblica la gravidanza lo scorso novembre, proprio durante una precedente apparizione televisiva. L’attesa, però, si è interrotta tragicamente al quinto mese, con la scomparsa del bambino.

A dare la notizia era stato Izzo, difensore del Monza, con un messaggio affidato ai social. Il calciatore aveva chiesto rispetto e discrezione, sottolineando come il loro figlio sarebbe rimasto per sempre nei loro cuori.

Nel comunicato, Izzo aveva invitato a evitare qualunque tipo di speculazione, spiegando che solo l’amore reciproco stava offrendo alla coppia la forza necessaria per affrontare un dolore così intimo.

Durante l’annuncio della gravidanza, Raffaella Fico aveva descritto quell’attesa come un’emozione completamente nuova, nonostante fosse già madre. La modella, infatti, ha una figlia, Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli.

A Verissimo, il racconto tornerà su quei momenti di gioia e sulla frattura improvvisa che ha cambiato il corso della loro storia recente, riportando al centro il valore del rispetto davanti a una perdita così delicata.