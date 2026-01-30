Ginevra Festa, velina di Striscia la notizia tra Secondigliano, Geolier ed Elodie

Dalla periferia nord di Napoli al bancone di Striscia la notizia: Ginevra Festa racconta le radici a Secondigliano, l’infanzia con Geolier, gli studi, i lavori da ballerina nel mondo e i sogni che guarda ancora verso il mare.

Il traguardo raggiunto in tv non cambia la direzione. Ginevra Festa, 26 anni, sogna una casa a Marechiaro e continua a puntare su nuovi obiettivi. Dal rione Gescal al bancone di Striscia la notizia, ripete che il successo non deve restare un’eccezione per chi cresce a Secondigliano: i ragazzi del quartiere, dice, devono credere di più nelle proprie possibilità.

L’arrivo nel programma di Canale 5 coincide con la 38esima edizione, segnata dal ritorno della coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Per lei è un passaggio importante, ma non un punto d’arrivo. L’esperienza in prima serata le dà energia, anche grazie al rapporto con i conduttori, e le permette di portare in tv ciò che ha sempre voluto fare: ballare.

Accanto alla formazione artistica non ha mai lasciato la scuola. Si è diplomata all’istituto alberghiero e in cucina se la cava bene. Tra i piatti che prepara più volentieri c’è pasta, patate e provola. In famiglia il pesce è di casa: il padre Riccardo lavora in una pescheria, mentre la madre Titta lo porta in tavola. Con loro ci sono il fratello Gabriele e la cagnolina Zoe.

Le strade di Secondigliano sono anche il luogo dei ricordi d’infanzia. Da bambina frequentava le stesse elementari di Geolier. Le giornate passavano tra giochi e campetti, e lei si definisce un maschiaccio di allora, cresciuta tra amicizie semplici e vita di quartiere.

Prima della tv, il lavoro l’ha portata spesso lontano dall’Italia. Ha fatto parte di corpi di ballo e si è esibita in locali di Cannes, Dubai, Ibiza, Las Vegas e in Canada. Tra tutte le tappe, Ibiza resta speciale: due stagioni come ballerina, da aprile a ottobre, in un posto dove tornerebbe senza esitazioni.

Sul palco ha affiancato anche nomi noti della musica. In passato ha ballato in tour con Sfera Ebbasta. Tra le figure che sente più vicine c’è Elodie, che considera un modello per il modo di muoversi e di stare davanti al pubblico.