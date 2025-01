Selezione velina bionda a 'Striscia la notizia': come funziona e cosa aspettarsi

'Striscia la notizia' ha dato il via alla selezione per scegliere la velina bionda che affiancherà la mora Beatrice Coari. Fino al 21 gennaio, 14 aspiranti veline si sfideranno in diretta, presentandosi e ballando ogni sera dal lunedì al venerdì. Per la prima volta nella storia del tg satirico, i telespettatori avranno il compito di votare in tempo reale (tramite Mediaset Infinity su smartphone, tablet e smart tv) per decidere chi accede ai quarti di finale, che si terranno dal 22 al 27 gennaio. In questa fase, ci sarà anche un ripescaggio tra le 7 ragazze eliminate. Le 4 finaliste si sfideranno nelle semifinali del 28 e 29 gennaio, con la finalissima in programma per giovedì 30 gennaio, quando verrà proclamata la nuova velina bionda, scelta esclusivamente grazie ai voti del pubblico.

