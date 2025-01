Chi è Nausica Marasca, la nuova Velina bionda di Striscia la Notizia: scelta dal pubblico per la prima volta

Nausica Marasca è la nuova Velina bionda di "Striscia la Notizia". La 21enne di Campobasso è stata scelta direttamente dal pubblico, una novità nella storia del programma. Dopo aver superato tredici concorrenti nelle fasi eliminatorie, Nausica ha prevalso nella finale contro Simona Frascaria, 23 anni, di San Giovanni Rotondo, ottenendo il 54% delle preferenze.a domani, venerdì 31 gennaio 2025, Nausica affiancherà la Velina mora Beatrice Coari sul bancone del celebre tg satirico di Canale 5.

Emozionata per la vittoria, ha dichiarato: "Le gambe tremavano come sempre ma il cuore era speranzoso e, quando sono usciti i risultati, ci ho messo un attimo a realizzare. Sono felice di come sia andata e sono piena di gratitudine per tutto quello che Striscia mi ha dato. Ora non vedo l'ora di cominciare, far parte di questa grande famiglia è qualcosa di speciale".

Nata e cresciuta a Campobasso, Nausica è diplomata al liceo sociopsicopedagogico. Appassionata di spettacolo, musica e cinema, è stata scout per sette anni, esperienza che le ha insegnato l'importanza della natura e della comunità. Ama le lunghe camminate all'aria aperta e la lettura di libri di crescita personale e psicologia.

Pratica karate, disciplina che le ha insegnato l'equilibrio tra eleganza e forza, e si è avvicinata alla danza attraverso la ginnastica ritmica, praticata sin da bambina. La selezione per la nuova Velina bionda è iniziata il 13 gennaio 2025, coinvolgendo quattordici candidate. Il pubblico ha potuto esprimere le proprie preferenze tramite smart TV abilitate, l'app Mediaset Infinity e il sito web dedicato.

Nella seconda semifinale, Nausica ha ottenuto il 66% dei voti, superando Sofia Derivi di Desio. In finale, ha poi prevalso su Simona Frascaria, conquistando il ruolo di Velina bionda. Con l'ingresso di Nausica Marasca, "Striscia la Notizia" introduce una nuova coppia di Veline, pronta a portare energia e freschezza al programma. Il pubblico attende con curiosità di vedere la nuova formazione all'opera.

