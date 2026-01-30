Discesa femminile Crans Montana cancellata: troppe cadute, apprensione per Lindsey Vonn

La discesa femminile di Coppa del Mondo a Crans Montana viene fermata quasi subito: visibilità scarsa e troppe cadute. Tra le atlete finite a terra anche Lindsey Vonn, che si tocca il ginocchio sinistro dopo l’impatto con le reti.

La discesa femminile di Coppa del Mondo a Crans Montana è stata interrotta e poi cancellata dopo pochissime partenze. La gara, ultimo appuntamento del circuito prima della pausa olimpica, si è fermata al pettorale numero sei per problemi di visibilità e condizioni giudicate non sicure.

Il tracciato ha messo subito in difficoltà le atlete: tre cadute nelle prime sei discese hanno convinto la giuria a bloccare tutto. Una decisione arrivata rapidamente, con la priorità data alla sicurezza in un momento in cui la pista non offriva garanzie sufficienti.

Tra le sciatrici coinvolte anche Lindsey Vonn. La statunitense è finita nelle reti dopo circa dodici secondi di gara. Attimi di tensione a bordo pista, poi la campionessa si è rialzata e ha raggiunto il traguardo sciando lentamente, toccandosi il ginocchio sinistro.

Le sue condizioni restano da valutare, con l’attenzione concentrata sull’articolazione già in passato bersaglio di infortuni. La giuria dovrà ora decidere se recuperare la discesa nella giornata successiva o confermare il supergigante come previsto dal programma.

Per il momento resta fissata alle 12 la prima prova maschile in vista della discesa di domenica, mentre il weekend svizzero si apre con un cambio forzato nel calendario femminile.