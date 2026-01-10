Lindsey Vonn domina la mini-discesa di Zauchensee nella Coppa del Mondo femminile

Campionessa statunitense protagonista assoluta nella discesa accorciata di Zauchensee: prestazione super davanti a Vickhoff Lie e Wiles, Pirovano sfiora ancora il podio e Sofia Goggia non trova la forma migliore sulla neve austriaca.

A Zauchensee, sulla pista ridotta a causa della forte nevicata, Lindsey Vonn conferma il suo eccellente stato di forma vincendo la discesa sprint con il tempo di 1’06”24 e firmando il successo numero 84 in carriera in Coppa del Mondo.

L’americana ha imposto un ritmo superiore nel tratto decisivo, staccando nettamente la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, seconda a 37 centesimi, e la connazionale Jacqueline Wiles, giunta terza a 48 centesimi dalla vetta.

Per l’Italia, Laura Pirovano si è classificata al quarto posto a 63 centesimi dalla testa, proseguendo nel suo tentativo di conquistare il primo podio in carriera, mentre Sofia Goggia non è riuscita a esprimere una prova da vertice.

La classifica si completa con la svizzera Janine Schmitt al quinto posto e l’austriaca Emma Aicher sesta, seguite dall’americana Breezy Johnson e dalla francese Romane Miradoli.

Nicol Delago ha eguagliato il suo miglior risultato stagionale con il nono posto, mentre Elena Curtoni ha chiuso decima, elementi che offrono fiducia alla squadra azzurra in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo e dell’avvicinamento ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.