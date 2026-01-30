Carolina Marconi dopo il tumore: due gravidanze perse e l'ipotesi adozione

Carolina Marconi racconta in tv le difficoltà dopo il tumore: due gravidanze interrotte e stop alla procreazione assistita per motivi medici. Accanto a lei il compagno, mentre la coppia guarda ora alla possibilità dell’adozione.

Carolina Marconi torna a parlare del suo percorso verso la maternità e delle scelte difficili imposte dalla salute. L’attrice sarà ospite del programma “Storie al bivio”, condotto da Monica Setta, nella puntata in onda sabato 31 gennaio su Rai 2, dove racconterà quanto accaduto negli ultimi anni.

Dopo aver affrontato e superato un tumore al seno, Marconi aveva iniziato un percorso di procreazione medicalmente assistita. La prima gravidanza era arrivata subito, al primo tentativo. L’entusiasmo era alle stelle, tanto da aver già condiviso la gioia con il compagno Alessandro Tulli. Poi la gestazione si è interrotta.

Poco dopo era arrivata una seconda gravidanza, ma anche questa non è andata a buon fine. A quel punto l’attrice ha chiesto di poter tentare ancora, ma i medici hanno escluso un terzo tentativo. La sua condizione di ex paziente oncologica ha reso necessario riprendere la terapia ormonale prevista nei controlli successivi alla malattia.

I medici hanno spiegato che interrompere le cure avrebbe aumentato il rischio di una recidiva. Una prospettiva che ha pesato molto anche sul piano personale. Marconi ha raccontato di aver detto al compagno di farsi da parte, temendo di non poter avere figli in modo naturale o assistito.

La risposta di Tulli è stata immediata: restare insieme, senza mettere in discussione il rapporto. Dopo momenti difficili e molte lacrime, la coppia ha iniziato a valutare una strada diversa per allargare la famiglia, prendendo in considerazione l’adozione.