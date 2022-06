Carolina Marconi e la nuova dieta dopo il tumore

La bellasi sta riprendendo dalla brutta parentesi delche le ha tolto tempo ed energie. In una lunga intervista al settimanale Confidenze, la 44enne ha ammesso di essere stata costretta a cambiare molte cose nella sua vita quotidiana.





Innanzitutto l'alimentazione. Carolina Marconi ha sostituito farine bianche, carni rosse, zuccheri con pasta di ceci o lenticchie, pesce azzurro e miele. L'influencer ha ammesso di non conoscere molto bene l'importanza di scegliere i cibi giusti mentre ora sta educando se stessa e la sua famiglia a una dieta sana. Dopo l'operazione e la chemio, Carolina ha ripreso anche l'attività fisica, seppur con moderazione. "Nessuno ne parla. Devi bloccare il ciclo per entrare in menopausa precoce. La terapia ormonale provoca dolore alle ossa. Sei gonfio, stanco, hai vampate di calore, non dormi. Inoltre, ci sono sbalzi d'umore, pianti disperati sotto la doccia e attacchi di panico”.

Dopo l'intervento, Carolina Marconi è stata sottoposta a chemioterapia per sei mesi. Ha perso i capelli, indossava parrucche, ma ora i ricci stanno ricrescendo e la malattia è stata sconfitta. Per tentare una gravidanza, il grande sogno dell'ex gieffina, bisognerà aspettare un altro anno e mezzo.

Carolina Marconi è riuscita a congelare un solo uovo e le possibilità di successo sono del 10%. In alternativa la donna ha già valutato l'adozione, anche se è una strada difficile per chi è guarita dal cancro e dovrà aspettare cinque anni. La Marconi è pienamente supportata dal compagno Alessandro Tulli, ex calciatore, con il quale sono una coppia fissa dal 2011. Si sono conosciuti ad un evento grazie ad alcuni amici comuni e non si sono più lasciati.

