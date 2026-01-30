Sorteggio Champions League playoff: Inter Juve e Atalanta, orario e diretta tv
Oggi a Nyon il sorteggio dei playoff di Champions League: definite le sfide verso gli ottavi. Coinvolte Inter, Juventus e Atalanta. Orario, teste di serie, possibili avversarie e dove seguire l’evento in diretta tv e streaming.
Venerdì 30 gennaio si assegnano gli incroci dei playoff di Champions League. A Nyon, sede Uefa, sedici squadre scoprono l’avversaria negli spareggi di febbraio che valgono l’accesso alla fase a eliminazione diretta.
L’appuntamento con il sorteggio è fissato per le ore 12. Le squadre vengono divise tra teste di serie e non teste di serie, con abbinamenti stabiliti dall’urna. L’attenzione in Italia è rivolta soprattutto a Inter, Juventus e Atalanta, tutte in attesa di conoscere il proprio cammino.
Nel gruppo delle teste di serie compaiono Real Madrid, Inter, Psg, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta e Bayer Leverkusen. Tra le non teste di serie figurano Borussia Dortmund, Olympiacos, Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo Glimt e Benfica.
Gli incroci possibili prevedono Real Madrid o Inter contro Bodo Glimt o Benfica. Psg o Newcastle possono pescare Monaco o Qarabag. Juventus o Atletico Madrid trovano Club Brugge oppure Galatasaray. Atalanta o Bayer Leverkusen se la vedono con Bodo Glimt o Benfica.
Il sorteggio viene trasmesso in diretta tv e streaming sui canali Sky, su NOW e su Amazon Prime Video. Disponibile anche la visione in streaming sulle piattaforme ufficiali Uefa dedicate alla Champions League.