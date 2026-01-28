Champions League, classifica finale e verdetti: Inter avanti, Juve e Atalanta ai playoff

Ultimo turno della fase campionato di Champions League: definita la classifica finale e il quadro tra accesso diretto agli ottavi e playoff. Ecco risultati, posizioni e situazione delle italiane.

La prima fase della nuova Champions League si chiude mercoledì 28 gennaio con l’ultima giornata che sistema in modo definitivo la classifica. Le prime otto volano agli ottavi, dalla nona alla ventiquattresima posizione si passa invece dagli spareggi.

Tra i risultati più netti spiccano il 6-0 del Liverpool sul Qarabag e il 4-1 del Barcellona contro il Copenhagen. Successi anche per Manchester City, Bayern Monaco e Arsenal, che chiude in vetta con 24 punti davanti ai tedeschi.

Serata complicata per il Napoli, battuto 3-2 dal Chelsea, mentre la Juventus strappa uno 0-0 sul campo del Monaco. Colpo esterno dell’Inter, che vince 2-0 contro il Dortmund. L’Atalanta cade invece 1-0 sul terreno dell’Union SG.

La graduatoria finale vede Arsenal primo a quota 24, Bayern secondo con 21 e Liverpool terzo con 18. Seguono Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City, tutte qualificate direttamente agli ottavi.

Subito dietro c’è il Real Madrid nono con 15 punti, gli stessi dell’Inter decima. Psg e Newcastle chiudono a 14, Juventus, Atletico Madrid e Atalanta a 13. Il Leverkusen si ferma a 12, poi Dortmund e Olympiacos a 11.

Completano la zona playoff Brugge e Galatasaray a 10, insieme a Monaco e Qarabag. Bodo e Benfica chiudono il gruppo delle ventiquattro con 9 punti, lasciando fuori di un soffio Marsiglia, Pafos e Union SG.

Le squadre dalla nona alla sedicesima posizione saranno teste di serie nel sorteggio degli spareggi: tra queste Real Madrid, Inter, Psg, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta e Bayer Leverkusen.

Nel gruppo delle non teste di serie entrano Borussia Dortmund, Olympiacos, Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo Glimt e Benfica. Gli incroci possibili prevedono, tra gli altri, Real Madrid o Inter contro Bodo Glimt o Benfica, e Juventus o Atletico Madrid contro Brugge o Galatasaray.