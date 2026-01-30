Sinner-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv in chiaro

Sinner affronta Djokovic nella semifinale degli Australian Open: sfida tra il numero due del mondo e il campione serbo, con diretta tv anche in chiaro. Orario del match, precedenti e percorso dei due tennisti a Melbourne.

Jannik Sinner torna in campo a Melbourne per giocarsi l’accesso alla finale degli Australian Open 2026. Venerdì 30 gennaio l’azzurro sfida Novak Djokovic nel penultimo atto del torneo, con in palio un posto nell’ultimo match dello Slam.

Il tennista italiano, numero due del mondo, si presenta da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025. Nel suo cammino ha superato Gaston, Duckworth e Spizzirri, prima di imporsi su Darderi nel derby azzurro degli ottavi.

Leggi anche Sinner-Djokovic, semifinale di fuoco al Six Kings Slam: orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming

Dall’altra parte della rete c’è Djokovic, che a Melbourne ha eliminato Martinez, Maestrelli e Van de Zandschulp. Il serbo ha poi beneficiato del ritiro di Mensik agli ottavi e di quello di Musetti ai quarti, con l’italiano avanti di due set al momento dello stop.

La semifinale è in programma venerdì 30 gennaio alle 9.30 ora italiana. I precedenti tra i due sono 11: Sinner guida il bilancio con sei vittorie contro le cinque del serbo. L’ultimo confronto ufficiale risale alla semifinale di Wimbledon, dove l’azzurro si è imposto in tre set.

Il match degli Australian Open sarà trasmesso in diretta sui canali Eurosport, disponibili anche su smart tv. Il torneo si può seguire tramite Dazn, TimVision, Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max. La sfida sarà visibile anche in chiaro sul Nove.