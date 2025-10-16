Sinner-Djokovic, semifinale di fuoco al Six Kings Slam: orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming

Jannik Sinner torna protagonista al Six Kings Slam. Oggi, giovedì 16 ottobre, il campione azzurro affronta Novak Djokovic nella semifinale del prestigioso torneo arabo, dopo la brillante vittoria ai quarti contro Stefanos Tsitsipas.

Il serbo, ex numero uno del mondo, ha già raggiunto la semifinale grazie al regolamento che premia il numero di titoli Slam conquistati, così come Carlos Alcaraz, impegnato nell’altra sfida contro Taylor Fritz. Un incrocio di fuoriclasse che promette spettacolo e grande tennis.

La semifinale Sinner-Djokovic è in programma oggi, giovedì 16 ottobre, non prima delle 20:00 ora italiana. I due si sono affrontati dieci volte in carriera: il bilancio attuale vede Sinner avanti per 6-4, segno di una rivalità sempre più accesa tra due generazioni di campioni.

Tutti i match del Six Kings Slam, inclusa la semifinale tra Sinner e Djokovic, saranno trasmessi in diretta e in esclusiva su Netflix, accessibile da smart TV, web e app ufficiale. Gli appassionati potranno quindi seguire la sfida anche in streaming sulla piattaforma, per non perdere nemmeno un punto di una delle partite più attese del torneo.