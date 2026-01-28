Sinner Djokovic semifinale Australian Open 2026: Orario e dove vederla in chiaro
Jannik Sinner conquista la semifinale degli Australian Open 2026 e sfida Novak Djokovic. Ecco quando si gioca il match e dove seguirlo in tv e streaming, con possibile trasmissione anche in chiaro.
Jannik Sinner continua la sua corsa a Melbourne e approda in semifinale agli Australian Open 2026. L’azzurro ha superato Ben Shelton nei quarti, guadagnandosi un posto tra i migliori quattro del torneo e un confronto di altissimo livello nel penultimo atto.
Dall’altra parte della rete ci sarà Novak Djokovic, che ha staccato il pass per la semifinale dopo il match contro Lorenzo Musetti, chiuso in anticipo per il ritiro dell’italiano a causa di un problema fisico. Si profila così una sfida di grande richiamo tra due protagonisti assoluti del circuito.
Leggi anche Djokovic-Alcaraz Australian Open: orario, precedenti e dove vederla in TV
La semifinale degli Australian Open tra Sinner e Djokovic è in calendario venerdì 30 gennaio, con inizio fissato non prima delle 9:30 del mattino in Italia. L’orario può slittare in base alla durata degli incontri precedenti sul campo principale.
La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport, visibili anche tramite smart tv. Il torneo è disponibile inoltre in streaming su diverse piattaforme, tra cui Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre a HBO Max.
Per il match è attesa anche la trasmissione in chiaro sul Nove: manca solo la conferma ufficiale, ma la semifinale tra Sinner e Djokovic dovrebbe essere visibile gratuitamente anche sul canale generalista.