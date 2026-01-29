Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serata con Carlo Conti

Achille Lauro affiancherà Carlo Conti nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L’annuncio è arrivato durante il Tg1 delle 20. Il cantante salirà sul palco dell’Ariston il 25 febbraio insieme a Conti e Laura Pausini.

Si aggiunge così un nuovo tassello al cast della 76esima edizione della manifestazione, in programma dal 24 al 28 febbraio. Laura Pausini è prevista come co-conduttrice per tutte e cinque le serate, mentre la presenza di Lauro riguarda un unico appuntamento, quello centrale della settimana.

Per Achille Lauro si tratta di un ritorno all’Ariston in una veste diversa. In passato ha partecipato in gara con “Rolls Royce” nel 2019, “Me ne frego” nel 2020, “Domenica” nel 2022 e “Incoscienti giovani” nel 2025. Nel 2021 è stato ospite fisso, mentre nel 2023 ha preso parte al Festival come ospite speciale.

La sua carriera attraversa musica e immaginario pop con continui cambi di stile. Il bilancio discografico conta 40 dischi di platino, 12 dischi d’oro e sette album in studio. Le apparizioni a Sanremo hanno segnato più volte il suo percorso, contribuendo a definire la sua immagine pubblica e musicale.