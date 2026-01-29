Tiberio Timperi, diffamazione ex moglie: prescrizione Corte d'Appello Roma

La Corte d’Appello di Roma chiude per prescrizione il procedimento per diffamazione contro Tiberio Timperi, legato a dichiarazioni rilasciate anni fa sulla sua vita da padre separato. Restano valide le decisioni civili a favore dell’ex moglie.

I giudici della terza sezione penale della Corte d’Appello di Roma hanno dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a Tiberio Timperi, imputato per diffamazione nei confronti dell’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga. Il procedimento penale si chiude quindi senza una condanna definitiva sul piano penale.

La vicenda nasce da alcune interviste rilasciate nel 2010, in cui il giornalista aveva parlato pubblicamente della propria esperienza di padre separato e delle difficoltà nel rapporto con il figlio dopo la fine del matrimonio. Quelle dichiarazioni avevano spinto l’ex coniuge a presentare denuncia.

Il processo era arrivato a una prima sentenza nel 2018, quando in primo grado Timperi era stato condannato al pagamento di un’ammenda da 1.500 euro. In appello, però, i tempi trascorsi hanno portato alla prescrizione del reato.

La Corte ha comunque confermato le statuizioni civili a favore della donna, che restano efficaci nonostante l’estinzione del profilo penale.