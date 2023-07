Anna Falchi si racconta: le novità de 'I Fatti Vostri' con Tiberio Timperi e l'assist a Salvo Sottile

Anna Falchi, nota attrice e conduttrice televisiva, ha concesso un'intervista esclusiva a Libero Quotidiano, a pochi giorni dall'inizio della terza stagione consecutiva in cui la vedremo alla conduzione de "I Fatti Vostri". Quest'anno, però, c'è stato un cambiamento significativo: il conduttore maschile è passato da Salvo Sottile a Tiberio Timperi. Questa modifica ha inevitabilmente suscitato curiosità tra il pubblico, e Anna ha voluto chiarire cosa cambierà con il nuovo ingresso.

Inizialmente, si è parlato molto del passato burrascoso di Tiberio Timperi a "Unomattina in famiglia", a causa del caso Ippoliti e della mancata sintonia con Monica Setta. Tali voci avevano anche accennato alla presunta preferenza di Timperi per l'amica e collega Ingrid Muccitelli come sua co-conduttrice, a discapito di Anna Falchi. Tuttavia, la stessa Anna ha smentito tali supposizioni, aprendo la sua intervista con un atteggiamento positivo e ottimista riguardo al nuovo collega.

Anna Falchi ha rivelato che, nonostante conosca Tiberio da tempo, è la prima volta che lavorano insieme e si è mostrata entusiasta delle novità che questa partnership potrebbe portare. "Mi piacciono le sfide e le novità mi incuriosiscono", ha affermato l'attrice. Le sue parole sembrano dissipare ogni dubbio riguardo a un presunto malcontento sulla nuova coppia di conduttori.

Tuttavia, Anna ha anche voluto riconoscere l'importanza di figure autorevoli come Salvo Sottile, che proveniva dal mondo del giornalismo e aveva contribuito a dare solidità e credibilità alla trasmissione. Questo è un chiaro segnale di stima nei confronti del suo ex-collega, dimostrando che l'attrice sa apprezzare il valore della competenza e della professionalità.

L'indiscrezione pubblicata da Dagospia riguardo alle presunte manovre di Timperi per far entrare Ingrid Muccitelli al posto di Anna Falchi sembra non trovare conferme. La stessa Anna ha smentito queste voci, e l'intervista ha aiutato a placare le polemiche riguardanti questa vicenda.

La terza stagione de "I Fatti Vostri" si preannuncia piena di novità e curiosità, grazie all'ingresso di Tiberio Timperi al fianco di Anna Falchi. La chimica tra i due conduttori rimane ancora da scoprire, ma la positività e l'ottimismo di Anna lasciano presagire uno spettacolo interessante e coinvolgente per gli spettatori.

