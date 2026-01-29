Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage arriva su Nintendo Switch 2

Oggi SEGA ha annunciato che Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage approderà su Nintendo Switch 2 il 26 marzo 2026, segnando il debutto della serie di picchiaduro in 3D sulle piattaforme Nintendo!

Questa nuova uscita include il cross-play, che permette ai giocatori di lottare online da qualsiasi piattaforma, sia essa Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S o Steam, il Rollback Netcode, nuove mosse e combo, aggiornamenti al bilanciamento e importanti migliorie alla modalità allenamento.

Di seguito, sono disponibili i dettagli per la prenotazione. Guarda il nuovo trailer qui:

https://www.youtube.com/watch?v=KNCcbKTbg48

La Beta aperta inizia il 19 febbraio

Chi vuole provare il gioco in anticipo può partecipare alla Beta aperta per Nintendo Switch 2, che inizierà il 19 febbraio. Questo test sarà incentrato sui server e sulle prestazioni del gioco in cross-play con le altre piattaforme disponibili. Per accedere alla Beta aperta su Nintendo Switch 2 sarà necessario iscriversi a Nintendo Switch Online.

La prenotazione è disponibile ora

La prenotazione è disponibile sia per la versione digitale sia per quella fisica. Acquistando qualsiasi edizione del gioco per Nintendo Switch 2 (fisica o digitale) riceverai anche "Genesis™", lo strumento di personalizzazione hardware di SEGA ispirato al leggendario hardware di SEGA, senza costi aggiuntivi! L'oggetto potrà essere equipaggiato dai 19 personaggi base nel gioco.

Chi ordinerà l'Edizione 30° anniversario (49,99 €) sbloccherà i seguenti contenuti:

Gioco base Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

DLC Pacchetto leggendario

Pacchetto DLC serie Yakuza

Set costumi da bagno 30° anniversario di Virtua Fighter, colonna sonora e titoli per la classifica

Illustrazione di pre-produzione di Virtua Fighter

È anche disponibile l'edizione digitale standard (19,99 €). Ogni pacchetto DLC a pagamento incluso nell'Edizione 30° anniversario sarà disponibile anche per l'acquisto in digitale individuale al lancio.

È disponibile anche la prenotazione dell'edizione fisica (59,99 €), che include gli stessi contenuti dell'Edizione 30° anniversario. La custodia di questa versione, che reca la cover art di Virtual Fighter 5 R.E.V.O. World Stage su un lato e un'illustrazione dell'originale Virtua Fighter sull'altro, contiene anche un poster double-face.