Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage arriva su Nintendo Switch 2

SEGA lancia Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage su Nintendo Switch 2 per portare la saga di combattimento 3D anche sulle console Nintendo, con cross-play e una nuova modalità inedita dedicata al gioco in solitaria.

SEGA ha pubblicato Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage su Nintendo Switch 2, segnando per la prima volta l’arrivo della storica serie di picchiaduro tridimensionali su una piattaforma Nintendo. Il debutto amplia il pubblico del titolo, già disponibile su altre console e PC.

La nuova versione introduce il cross-play, consentendo sfide online tra utenti di Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam. A questo si aggiunge il Rollback Netcode, pensato per rendere più stabili e reattivi gli incontri in rete, insieme a nuove mosse, combo riviste e interventi sul bilanciamento dei combattenti.

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Tra le novità spicca la modalità World Stage, un’esperienza in singolo che mette il giocatore contro avversari sempre più impegnativi con l’obiettivo di scalare la classifica e affermarsi come miglior lottatore. Migliorata anche la modalità allenamento, ora più completa e accessibile.

È già disponibile una demo gratuita sugli store digitali di Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La versione di prova offre sei personaggi selezionabili – Wolf, Jacky, Eileen, Pai, Goh e Jean – e include le modalità Arcade, Allenamento e una porzione della World Stage.

Chi acquista il gioco su Nintendo Switch 2 riceve senza costi aggiuntivi l’oggetto di personalizzazione Genesis, ispirato allo storico hardware SEGA, utilizzabile da tutti i 19 combattenti presenti nel roster base.

L’edizione standard digitale è proposta a 19,99 euro. L’edizione 30° anniversario, disponibile sia in formato fisico che digitale a 49,99 euro, include il gioco base e diversi contenuti extra, tra cui pacchetti DLC tematici, costumi speciali, colonna sonora e materiali illustrativi. La versione fisica aggiunge anche un poster double face con le copertine del nuovo capitolo e del primo Virtua Fighter.