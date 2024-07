Nintendo World Championships:disponibile su Nintendo Switch!

Nintendo World Championships: NES Edition, disponibile da oggi solo sulla famiglia di console Nintendo Switch è un tuffo negli anni ‘90 dal sapore retrò che mette alla prova anche i giocatori più abili con oltre 150 sfide lampo tratte dai grandi classici dell’era Nintendo Entertainment System. Raggiungere il celebre fungo di Super Mario Bros, salvare Pauline dal possente Donkey Kong, ottenere l’iconica spada di Link, saranno solo alcune delle prove contro il tempo da affrontare, per un concentrato di nostalgica competizione che animerà anche la più torrida delle estati.

Gli anni ‘90 hanno rappresentato un punto di svolta per la cultura popolare e la tecnologia, diventando, allo stesso tempo, un momento di affermazione decisivo per il settore dei videogiochi. Tra gli attori più determinanti di questo percorso di evoluzione, figura sicuramente Nintendo, azienda leader nel campo dell’intrattenimento interattivo che ha contribuito fin dagli albori a consacrare il successo dei videogame. Non solo per aver dato origine ad alcune tra le saghe videoludiche più intramontabili e celebri di sempre, come Donkey Kong, Super Mario Bros, Metroid o The Legend of Zelda, Nintendo è nota anche per il grande contributo che ha dato nel campo degli sport elettronici, conosciuti anche come eSport. In particolare, nel marzo del 1990, a Los Angeles, si sono svolti i primi Nintendo World Championships, una competizione videoludica nazionale organizzata da Nintendo of America che metteva alla prova le abilità dei giocatori con brevi sfide contro il tempo tratte proprio dai grandi classici della console NES (Nintendo Entertainment System). Il grande successo di questo evento, ha fin da subito posto le basi sia per l’affermazione dell’unicità di Nintendo, sia per impostare una crescita florida del fenomeno degli sport competitivi elettronici, oggi diventati un fenomeno globale da miliardi di dollari.

Nintendo World Championships: NES Edition è il videogioco celebrativo dell’evento competitivo più popolare di sempre, tratto da 13 dei più grandi classici che hanno segnato la generazione NES: Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 e 3, The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, Kid Icarus, Excitebike, Ice Climber, Balloon Fight, Zelda II: The Adventure of Link, Super Mario Bros. The Lost Levels e Kirby’s Adventure. Per affinare la tecnica dei singoli giocatori, il gioco presenta una modalità Sfide Lampo che permetterà di studiare i livelli anche grazie all’aiuto di guide in game dettagliate, ricche di segreti e di ispirazione retrò. Immancabile la modalità Multiplayer Locale, pensata per sfide fino a 8 giocatori che potranno affrontarsi in memorabili sfide all’ultimo secondo. Con l’abbonamento Nintendo Switch Online, infine, la competizione riunisce tutto il mondo in un Torneo Mondiale che vede cinque sfide settimanali e classifiche in tempo reale che decreteranno i giocatori più veloci e abili del globo! Con Nintendo World Championships: NES Edition, arriva su Nintendo Switch un’esperienza videoludica imperdibile e adatta a tutti, che sfiderà sia i giocatori hardcore, sia gli affezionati più datati, sia i giocatori che vorranno mettersi alla prova con i titoli che hanno fatto la storia del videogioco, in una perfetta rievocazione dello splendore ludico degli anni ‘90.