Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello da metà marzo

Ilary Blasi torna alla guida del Grande Fratello: Mediaset ufficializza il cambio alla conduzione e annuncia un’edizione più breve e con novità nel format, al via intorno a metà marzo per sei settimane.