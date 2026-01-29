Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello da metà marzo
Ilary Blasi torna alla guida del Grande Fratello: Mediaset ufficializza il cambio alla conduzione e annuncia un’edizione più breve e con novità nel format, al via intorno a metà marzo per sei settimane.
Ilary Blasi riprende in mano il Grande Fratello. L’annuncio è arrivato con una comunicazione ufficiale di Mediaset, che ha indicato l’avvio della nuova edizione intorno alla metà di marzo. Per la conduttrice si tratta di un ritorno alla guida del reality.
La rete parla di un programma rivisto nell’impostazione, con un meccanismo più serrato e tempi televisivi più concentrati. Cambia anche la durata: questa volta il reality non si protrarrà per mesi, ma resterà in onda per un periodo definito.
Leggi anche Grande Fratello Vip, futuro incerto dopo Signorini: da Ilary Blasi a Michelle Hunziker i nomi per la conduzione
Al timone non ci sarà Alfonso Signorini, che non condurrà questa edizione. Il progetto prevede un ciclo complessivo di sei settimane, una scelta che punta a dare maggiore ritmo alla narrazione e alla vita nella Casa.
La produzione sarà affidata a Endemol Shine Italy, che lavorerà a un format rinnovato, mantenendo però gli elementi centrali che hanno reso riconoscibile il programma nel tempo.