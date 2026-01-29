Corsair Galleon 100 SD: la pluripremiata del CES 2026 ora disponibile.

La GALLEON 100 SD fonde con eleganza una tastiera gaming performante e uno Stream Deck a 12 tasti e 2 quadranti

CORSAIR ha annunciato che l’innovativa GALLEON 100 SD, vincitrice del CES 2026 Innovation Award e di diversi premi Best of CES 2026, è ora disponibile per la spedizione internazionale. Questa richiesta frequente della comunità è ora una realtà e consente ai giocatori di tutto il mondo di semplificare le loro configurazioni. La GALLEON 100 SD permette ai giocatori di concentrarsi sul gioco e di ampliare al tempo stesso le proprie capacità di controllo grazie all’intuitivo Stream Deck integrato e personalizzabile.

“ La GALLEON 100 SD ha fatto faville al CES 2026 e non vedevamo l’ora di portarla nelle mani dei nostri fan e dei nuovi arrivati", ha dichiarato Tobias Brinkmann, Vice Presidente e General Manager del settore periferiche di gioco di CORSAIR. "Si tratta di un prodotto che solo CORSAIR ed Elgato potevano realizzare e questa soluzione unica trasformerà il modo in cui i giocatori moderni gestiscono tutti gli aspetti della loro vita di gioco. Siamo ansiosi di vedere tutti i modi creativi in cui personalizzano e ottimizzano le loro GALLEON.

Leggi anche CES 2026: Reolink innova la videosicurezza

Integrazione di Stream Deck

GALLEON 100 SD è dotata di uno Stream Deck integrato con tutte le funzionalità di un dispositivo indipendente. Dodici tasti LCD consentono di eseguire comandi, aprire cartelle e cambiare profilo. Due manopole offrono regolazioni rapide e precise, con funzionalità di spinta per un maggiore controllo. Le informazioni in tempo reale sono visualizzate su uno schermo a colori 720 x 1080, che consente di tenere sotto controllo le statistiche essenziali. Il tutto è facilmente personalizzabile nell’app Stream Deck, che viene eseguita in background senza pesare in termini di prestazioni.

In gioco, Stream Deck gestisce tutto, dalle azioni di routine alle sequenze complesse, con una sola pressione. Attiva le abilità, chiama i bombardamenti orbitali e gestisci l’inventario senza dover navigare nei menu o memorizzare combinazioni di tasti.

Estendendo il controllo oltre il gioco, Stream Deck si integra anche con le applicazioni e gli strumenti più utilizzati da giocatori e creativi. Cambia brano su Spotify, partecipa alla chat vocale di Discord e gestisci le periferiche senza mettere in pausa o usare alt+tab. Dimentica la memorizzazione dei tasti di scelta rapida e migliora i flussi di lavoro delle applicazioni creative più utilizzate. Gli utenti possono anche monitorare le prestazioni del sistema e i livelli della batteria o del microfono con una rapida occhiata.

Centinaia di plugin e profili personalizzati pronti all’uso sul Marketplace di Elgato danno ai giocatori il pieno controllo del loro intero ecosistema e dei loro titoli preferiti.

Tastiera gaming ad alte prestazioni

GALLEON 100 SD amplia i confini di una tastiera gaming senza compromettere le prestazioni di gioco. Sfruttando l’hyper-polling AXON a 8.000 Hz, trasmette la pressione dei tasti fino a otto volte più velocemente rispetto alle tastiere standard, per un input quasi istantaneo. Questa velocità è abbinata alla gestione FlashTap SOCD, che dà ai giocatori la totale autorità sugli input direzionali opposti, per movimenti più puliti e controsterzi precisi nei momenti critici. L’esperienza è ulteriormente migliorata dagli switch MLX Pulse prelubrificati, regolati per un’attuazione rapida e fluida con la giusta quantità di feedback tattile, in modo che ogni pressione dei tasti risulti reattiva e precisa.

Il telaio in alluminio garantisce una stabilità solida come una roccia, mentre il montaggio con guarnizione, le funzionalità hot-swap e i sei strati di attenuazione del suono interno creano un’esperienza di digitazione raffinata e di alto livello. Dalla mood bar RGB al leggero CORSAIR Web Hub, ogni dettaglio è stato progettato per una facile personalizzazione delle prestazioni e dell’estetica.

La GALLEON 100 SD non si limita a stare al passo con l’azione, ma ti offre la velocità, il controllo e la sicurezza necessari per essere sempre all’avanguardia, nel gioco e non solo, il tutto con un unico dispositivo di grande effetto.

Disponibilità e prezzi

GALLEON 100 SD è disponibile presso il webstore di CORSAIR ed Elgato e presso la rete mondiale di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR.