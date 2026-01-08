CES 2026: Reolink innova la videosicurezza

Sicurezza intelligente con il rivoluzionario AI Box e una telecamera da 24MP a tripla lente

Reolink ha annunciato durante l’edizione 2026 del Consumer Electronics Show nuove funzionalità AI e soluzioni di videosorveglianza di nuova generazione che rafforzano il suo ecosistema per la sicurezza di abitazioni e aziende.

Durante l’evento in corso a Las Vegas, l’azienda ha presentato Reolink AI Box, un hub AI indipendente che inaugura una nuova categoria all’interno dell’ecosistema Reolink, portando intelligenza artificiale avanzata sia ai dispositivi nuovi che a quelli già esistenti.

Ha inoltre lanciato la nuova OMVI Series, composta da videocamere con triplo obiettivo e guidata dal modello di punta OMVI X16 PoE da 24 MP, mentre la collaborazione strategica con Qualcomm segna un nuovo passo nell’espansione dell’ecosistema Reolink, che vedrà ulteriori novità lanciate nel corso dell’anno.

Reolink AI Box – Intelligenza artificiale più veloce, intelligente e sicura

Sfruttando la piattaforma Qualcomm Dragonwing Q8 Series, il nuovo Reolink AI Box gestisce tutte le operazioni di rilevamento, analisi e ricerca in locale, senza passare dal cloud. Questo permette un’elaborazione più rapida, un’intelligenza più efficiente e una maggiore tutela della privacy, garantendo un’esperienza di sicurezza avanzata, affidabile e senza ritardi.

Reolink AI Box funziona come hub centrale e si integra facilmente con la maggior parte delle telecamere Reolink (escluse quelle 4G), così come con home hub e NVR, grazie a una configurazione plug-and-play immediata. Questo significa che anche i dispositivi lanciati prima dell’avvento dell’intelligenza artificiale potranno da oggi beneficiare di funzionalità AI avanzate, senza la necessità di aggiornare l’hardware esistente. Il risultato è una maggiore longevità dei sistemi di sicurezza, che diventano più intelligenti e in grado di evolversi con le nuove tecnologie.

Tra le nuove funzioni rese possibili dal Reolink AI Box:

Avvisi basati su prompt: consente di definire regole di rilevamento personalizzate usando un linguaggio naturale, superando i classici trigger di movimento. È possibile creare regole come “un uomo che scavalca una recinzione” o “il bidone della spazzatura in giardino è pieno”: AI Box interpreta azioni e intenzioni, generando avvisi precisi e contestualizzati

Descrizione degli eventi: trasforma le riprese in informazioni utili, interpretando le scene, descrivendo gli eventi chiave e assegnando loro un livello di attenzione da L1 (attività normale) a L4 (massima priorità), per aiutare l’utente a concentrarsi solo su ciò che conta davvero

Smart Summary: genera riepiloghi automatici e intelligenti dei filmati, evidenziando tendenze, elementi rilevanti e potenziali rischi

AI Video Search+: trasforma le registrazioni in un archivio in cui è possibile ricercare semplicemente digitando frasi come “uomo con giacca rossa”, per ottenere in pochi istanti risultati video precisi e contestualizzati

Serie Reolink OMVI premiata al CES

Per offrire una qualità d’immagine senza precedenti e una copertura completa, Reolink a CES 2026 ha presentato la serie OMVI, una nuova linea di videocamere di sicurezza a triplo obiettivo, in cui il modello di punta OMVI X16 PoE da 24 MP è affiancato dalle versioni OMVI 3i WiFi e PoE da 18 MP.

Reolink OMVI X16 PoE è dotata di un sistema a tripla lente da 24 MP, che unisce una videocamera panoramica a doppia lente da 16 MP con campo visivo ultra-wide a 180° e un’unità pan-tilt da 8 MP con zoom ottico 16x. La struttura a tre motori consente un’inclinazione motorizzata da 0 a 22° per le lenti superiori, oltre a una rotazione orizzontale continua a 360° ad alta velocità e una rotazione verticale di 140° per l’unità pan-tilt-zoom..

Con il sistema di Synchronized Smart Tracking, quando la videocamera panoramica rileva un movimento, l’obiettivo pan-tilt-zoom si aggancia automaticamente al soggetto e lo segue con un’inquadratura ravvicinata preimpostata e zoomata, anche oltre il campo visivo della panoramica, fino a quando il soggetto non esce completamente dall’area monitorata.

Gli utenti possono inoltre toccare qualsiasi punto nella visuale panoramica per spostare istantaneamente l’obiettivo pan-tilt-zoom e ottenere maggiori dettagli, impostare pattugliamenti automatici personalizzati o avviare scansioni rapide con un solo tocco per una rilevazione proattiva e tempestiva delle minacce.

Nuova serie a risparmio energetico

Reolink, in collaborazione con Qualcomm, ha annunciato inoltre una nuova linea di videocitofoni e telecamere a batteria dal design compatto e intuitivo, pensata per offrire sicurezza smart a un prezzo accessibile. Grazie al chip Qualcomm® Micro-Power Wi-Fi QCC730, questi dispositivi assicurano un’autonomia fino al 96% superiore rispetto alla media del settore, garantendo prestazioni affidabili e consumi ridotti per una protezione duratura e sostenibile.

Nuova videocamera Solar Floodlight

Reolink amplia ulteriormente la propria gamma di prodotti per rispondere alle esigenze più diverse, presentando la nuova Solar Floodlight Cam con pannello solare integrato. La Solar Floodlight si unisce alla serie Floodlight accanto ai modelli più apprezzati come la Elite Floodlight WiFi e la TrackFlex Floodlight WiFi, presentata per la prima volta a IFA 2025.

Questa telecamera 4MP a energia solare combina rilevamento smart basato su intelligenza artificiale e controllo dell’illuminazione, con un pannello solare da 3W, un proiettore da 1000 lumen e un’ampia visuale grandangolare da 150°.

Totalmente priva di cavi, funziona con un’ora di luce solare al giorno e può operare fino a tre mesi con una singola carica, anche in assenza di sole, offrendo una sicurezza esterna affidabile e a bassa manutenzione.

Reolink è presente a CES 2026 presso il Booth 52817, Halls A–D, Venetian Expo durante il CES 2026.