CORSAIR - prodotti innovativi al CES 2025

CORSAIR ha annunciato oggi una serie di novità hardware per i progettisti di PC e i creatori di contenuti, che vanno dai nuovi alimentatori e case alle nuove offerte di memoria e storage. Oltre alle novità hardware come lo schermo LCD touchscreen XENEON EDGE da 14,5", l’unità SSD esterna EX400U USB4, il kit di accessori DOMINATOR TITANIUM Wave e la memoria CORSAIR Custom Lab, ci sono anche aggiornamenti per i famosi alimentatori RMe e HXi, con funzionalità potenziate per le GPU di nuova generazione. Infine, la rinnovata linea di case mid-tower 5000T Series introduce il supporto per le schede madri a connessione inversa, rendendole il modello ideale per perfetta per assemblare sistemi puliti e in ordine.

Annunci di nuovi prodotti hardware:

Schermo LCD touchscreen XENEON EDGE da 14,5"Alimentatori RMe Series (2025)Case mid-tower 5000T SeriesAlimentatori HXi Series (2025)Unità SSD esterna EX400U USB4DRAM CORSAIR Custom LabKit di accessori DOMINATOR TITANIUM Wave

Schermo LCD touchscreen XENEON EDGE da 14,5"

Lo schermo LCD touchscreen XENEON EDGE da 14,5" LCD è un display versatile che migliora la flessibilità e la funzionalità di qualsiasi sistema. Questo schermo vivace ha una risoluzione nativa di 2560x720, che offre immagini nitide e chiare per un'ampia gamma di utilizzi, tra cui il monitoraggio delle metriche di sistema, i canali di chat, i calendari, le app meteo e i giochi. Collegabile al tuo sistema tramite la modalità USB Type-C DP Alt Mode o una porta HDMI standard, lo schermo XENEON EDGE può essere installato nel case su qualsiasi punto di montaggio di un radiatore da 360 mm per un look elegante, oppure fissato esternamente con i magneti integrati per un facile accesso; oppure ancora, può essere utilizzato sulla scrivania grazie al supporto incluso.

Le dimensioni compatte dello schermo XENEON EDGE e le molteplici opzioni di montaggio lo rendono ideale per una varietà di configurazioni. Il display supporta sia l'orientamento verticale che quello orizzontale, integrandosi perfettamente in qualsiasi sistema. Lo schermo touchscreen capacitivo multi-touch con cinque punti di contatto offre un'esperienza intuitiva e interattiva se utilizzato esternamente, funzionando come un display touchscreen Windows standard per offrire una maggiore versatilità. Combinando funzionalità di alto livello con un'estetica elegante, lo schermo LCD touchscreen XENEON EDGE da 14,5" è una scelta eccellente per chi cerca un display dinamico e versatile per completare il proprio sistema ad alte prestazioni.

Lo schermo LCD Touchscreen XENEON EDGE da 14,5" sarà disponibile a partire dal secondo trimestre del 2025 presso i rivenditori CORSAIR e su www.corsair.com.

Alimentatori RMe Series (2025)

CORSAIR espande la sua linea di alimentatori RMe Series, pensata appositamente per soddisfare le esigenze dei sistemi ad alte prestazioni più recenti. Disponibili con capacità da 650 W, 750 W, 850 W e 1000 W, questi alimentatori completamente modulari garantiscono un’efficienza con certificazione Cybenetics Gold. Dotati di un connettore 12V-2x6 nativo da 600 W (450 W sul modello da 650 W), gli alimentatori della linea supportano le nuovissime GPU NVIDIA RTX 40 Series e sono compatibili con le schede RTX 50 Series di nuova generazione, eliminando la necessità di utilizzare un adattatore e garantendo il successo di qualsiasi upgrade del sistema.

Gli alimentatori RMe Series sono conformi con lo standard ATX 3.1 e le schede PCIe 5.1, garantendo la compatibilità con gli standard hardware più recenti, per garantire l’affidabilità nel tempo. I condensatori di alta qualità con rating a 105 ºC forniscono un'alimentazione stabile e affidabile, mentre la garanzia di sette anni offre la massima tranquillità. Questi alimentatori sono anche eccezionalmente silenziosi, con una classificazione di rumorosità Cybenetics A, e vantano inoltre la modalità ventola Zero RPM, che arresta la ventola da 120 mm con carichi inferiori, per un funzionamento pressoché silenzioso.

Compatti e versatili, gli alimentatori della linea RMe Series si adattano a un'ampia gamma di configurazioni. Il loro design efficiente consente di avere più spazio per i cavi, grazie al sistema di gestione dei cavi con cavi a basso profilo dotati di pettini in rilievo, per garantire un'installazione semplice e pulita. Grazie alle funzionalità avanzate, alla completa modularità e alla conformità avanzata, gli alimentatori RMe Series offrono prestazioni e affidabilità eccezionali per molti anni a venire.

Gli alimentatori RMe Series (2025) sono disponibili da subito presso i rivenditori CORSAIR e su www.corsair.com/s/psu-family.

Case mid-tower 5000T Series

Distinguiti dalla massa con la versione appena aggiornata dei case mid-tower della linea 5000T Series, che vantano un design elegante dalle linee pulite, per offrire un look indimenticabile al tuo sistema grazie al supporto delle schede madri con connettore inverso di ultima generazione. Seguendo il successo del design del modello 5000T originale, questa linea di case è stata aggiornata e ora offre offrire due versioni distinte, per soddisfare esigenze diverse. Il vivace case iCUE LINK 5000T LX RGB è dotato di illuminazione Aurora RGB integrata, ventole LX120 RGB e controller iCUE LINK System Hub, per una connettività fluida e performante. Per contro il modello 5000T viene fornito senza ventole o illuminazione preinstallate, consentendo agli utenti di scegliere la configurazione personalizzata desiderata per raffreddamento e illuminazione.

Entrambe le versioni sono disponibili in bianco o nero, offrendo un’estetica pulita e priva di cavi e un eccellente potenziale di raffreddamento. Il pannello frontale e superiore sono rimovibili, per garantire una ventilazione ottimale, mentre l'interno spazioso è compatibile con le schede madri ASUS BTF, MSI Project Zero e Gigabyte Project Stealth. Questi case supportano fino a 10 ventole da 120 mm o 4 da 140 mm, oltre a radiatori multipli, oltre a includere la possibilità di installarne uno da 360 mm nella parte anteriore o superiore.

Le funzionalità pensate per i progettisti di PC, come il sistema di gestione dei cavi CORSAIR RapidRoute, semplificano il processo di assemblaggio consentendo di instradare i cavi attraverso un unico canale nascosto, per un aspetto ordinato. Le funzionalità aggiuntive, come il supporto per il montaggio verticale della scheda grafica, la staffa di supporto per la GPU integrata, i pannelli laterali incernierati con montaggio senza attrezzi e le numerose opzioni di storage migliorano l'esperienza di assemblaggio. Con due alloggiamenti per dischi rigidi e tre supporti per SSD, i case della linea 5000T Series offrono tutto il necessario per realizzare un PC a prestazioni elevate assolutamente straordinario.

I case 5000T LX RGB e 5000T sono disponibili presso i rivenditori CORSAIR e su www.corsair.com/c/pc-cases.

Alimentatori HXi Series (2025)

CORSAIR ha presentato una versione aggiornata della sua linea leggendaria di alimentatori HXi con doppi connettori di alimentazione per GPU 12V-2x6 da 600 W, che consentono di gestire facilmente le moderne configurazioni con doppia GPU e soddisfare le esigenze che si vanno preconfigurando per le GPU di nuova generazione. Sia il modello di alimentatore HX1200i da 1200 W che quello HX1500i da 1500 W verranno aggiornati nel secondo trimestre del prossimo anno per offrire doppi connettori 12V-2x6, garantendo un’alimentazione efficiente e affidabile per i potenti PC gaming con GPU e CPU di fascia alta. Anche i cavi modulari sono stati ottimizzati con un design in rilievo, che consente una maggiore flessibilità e una gestione più semplice dei cavi.

Gli alimentatori HXi aggiornati sono silenziosi ed efficienti, oltre a vantare una ventola Fluid Dynamic Bearing da 140 mm e un'efficienza fino al 92% grazie alla classificazione Platinum di Cybenetics. A carichi medi e bassi, le ventole possono funzionare in modalità Zero RPM, per un funzionamento praticamente silenzioso. Inoltre, i progettisti di PC più audaci possono impostare una curva della ventola personalizzata utilizzando il potente software CORSAIR iCUE.

Questi alimentatori completamente modulari sono dotati di certificazione ATX 3.1 e sono compatibili con le schede PCIe 5.1, per garantire la massima efficienza e affidabilità. I condensatori elettrolitici di produzione giapponese, omologati per temperature fino a 105 ºC, contribuiscono a garantire prestazioni affidabili e durature anche con i carichi di lavoro più complessi. Gli alimentatori della linea HXi sono coperti da una lunga garanzia di 10anni, per offrire la massima tranquillità e la durata nel tempo, per l’utilizzo in upgrade future.

Un elenco completo della compatibilità degli alimentatori CORSAIR RTX 50 Series è disponibile qui: www.corsair.com/s/next- generation-gpus.

Unità SSD esterna EX400U USB4

L'unità SSD esterna CORSAIR EX400U USB4 ridefinisce il livello di prestazioni superiori per lo storage portatile, offrendo velocità di trasferimento dati fulminee fino a 4,000 MB/s in lettura sequenziale e fino a 3,600 MB/s in scrittura sequenziale. Ideale per l’editing di video ad alta risoluzione, il trasferimento di file di dati di grandi dimensioni o la registrazione diretta sull'unità, il modello EX400U offre prestazioni eccezionali in un formato compatto e portatile. Grazie al supporto di USB Type-C e alla compatibilità con Thunderbolt 4 e versioni successive, garantisce una connettività impeccabile su un'ampia gamma di PC, Mac e dispositivi mobili.

Ideale per i professionisti sempre in movimento, le sue dimensioni compatte si abbinano a una configurazione plug-and-play che richiede un solo cavo USB Type-C (incluso) per alimentazione e i dati. Inoltre, l’unità EX400U è compatibile anche con MagSafe, mentre l’interfaccia USB Type-C consente il collegamento diretto con Apple iPhone 15 e modelli successivi, rendendolo uno strumento versatile per i creatori di contenuti che utilizzano i dispositivi mobili. Grazie al software CORSAIR SSD Toolbox per la gestione avanzata dell'unità e alla garanzia di tre anni, il modello EX400U coniuga velocità, affidabilità e praticità in un design elegante.

L’unità SSD esterna EX400U USB4 verrà lanciata il 23 gennaio nelle capacità da 1 TB, 2 TB e 4 TB e sarà disponibile presso i rivenditori CORSAIR e su www.corsair.com/c/data-storage.

DRAM CORSAIR Custom Lab

Per offrire maggiori opzioni di personalizzazione, CORSAIR ha presentato un'entusiasmante aggiunta alla sua linea di prodotti CORSAIR Custom Lab, che ora offre l’opzione di usufruire di DRAM personalizzate. Gli utenti possono personalizzare l'aspetto della memoria con un totale di otto opzioni di design sorprendenti, disponibili per i moduli VENGEANCE RGB DDR5 neri, bianchi o grigi. Il processo di personalizzazione inizia con la selezione della capacità, della velocità e della latenza della memoria, quindi è possibile scegliere tra una serie di design. Le opzioni iniziali includono velocità di 6.000 MT/s o 6.400 MT/s con latenze CAS che vanno da 30 a 36. I diversi design rappresentano quindi un'espansione significativa, offrendo una personalizzazione avanzata per gli utenti che desiderano abbinare i moduli di memoria all'estetica e allo stile generale del loro sistema.

I primi design selezionati includono Cherry Blossom e Sci-fi Light, disponibili in tutti e tre i colori di base, oltre a Sci-fi Dark e Respawn, esclusivi per i DIMM neri. Sviluppati in collaborazione con il team HID, questi design coesi offrono una varietà di opzioni di stile che si adattano perfettamente a configurazioni diverse. CORSAIR prevede di introdurre presto altri design, offrendo agli utenti ulteriori possibilità di personalizzare il proprio hardware. Questa iniziativa consolida la nostra dedizione all'innovazione e alla personalizzazione, consentendo agli utenti appassionati di PC e ai gamer di esprimere la propria individualità come mai prima d'ora.

I moduli CORSAIR Custom Lab VENGEANCE RGB DDR5 saranno disponibili nel primo trimestre del 2025 direttamente da www.corsair.com/s/corsair-custom-lab.

Kit di accessori DOMINATOR TITANIUM Wave

CORSAIR è lieta di presentare il suo secondo kit per la barra superiore della sua pluripremiata linea di memorie DDR5 DOMINATOR TITANIUM, ovvero il kit di accessori DOMINATOR TITANIUM Wave. Il kit Wave Accessory, che offre un upgrade elegante e di alta qualità per i moduli di memoria esistenti, include una coppia di resistenti barre superiori in metallo, ciascuna dotata di una caratteristica barra luminosa LED RGB ondulata che esalta l’aspetto di qualsiasi sistema. L'installazione è rapida e semplice e consente di ottenere un look audace e innovativo in pochi minuti. Perfetta per gli amanti del fai da te, la barra luminosa si smonta facilmente, offrendo opzioni di personalizzazione per design unici. Grazie alla struttura di alta qualità e alle esclusive barre luminose, il kit Wave Accessory darà un tocco impeccabile e unico alla tua memoria DOMINATOR TITANIUM.

CORSAIR presenta FRAME 4000D - FRAME 4000D ridefinisce la modularità e la possibilità di upgrade nei case per PCFRAME 4000D è il primo case per PC dotato del sistema modulare FRAME. La serie 4000 originale ha avuto un successo incredibile ed è stata molto apprezzata, vendendo oltre due milioni di unità.

Offerte di Natale di Corsair - Sono disponibili le offerte di Natale di Corsair. Per semplificarti l'accesso, alleghiamo un file in formato Excel con tutti i dettagli, ideale per copiare e incollare. Inoltre, puoi vedere tutte le offerte direttamente sul nostro sito web: corsair.

CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 - prestazioni all’avanguardia - CORSAIR ha annunciato il lancio dei suoi kit di memoria VENGEANCE RGB DDR5 CUDIMM, che offrono capacità fino a 96 GB e frequenze che raggiungono i 9.200 MT/s prossimamente verranno lanciati sul mercato kit ancora più veloci. I moduli CUDIMM sono ottimizzati per i più recenti processori Intel Core Ultra serie 200 e per le schede madri Z890, offrendo al contempo la retrocompatibilità con le precedenti piattaforme DDR5.