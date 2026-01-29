Australian Open, Rybakina vola in finale: sfida Sabalenka per il titolo

Rybakina supera Pegula in due set e conquista la finale degli Australian Open. Sabato affronterà Sabalenka nell’ultimo atto del torneo, in una sfida che riporta indietro al duello per il titolo di tre anni fa.

Elena Rybakina stacca il pass per la finale degli Australian Open e si giocherà il trofeo sabato 31 gennaio 2026. La tennista kazaka chiude la semifinale contro Jessica Pegula in due set, al termine di una partita intensa e con scambi prolungati da fondo campo.

Il punteggio finale dice 6-3 7-6 in un’ora e 40 minuti. Dopo un primo set gestito con solidità al servizio, Rybakina deve lottare nel secondo parziale, dove Pegula alza il ritmo e resta agganciata fino al tie-break. È lì che la kazaka trova precisione e coraggio nei punti chiave.

Il mini-parziale decisivo spezza l’equilibrio e consegna a Rybakina l’ultimo punto del match. La statunitense prova a restare in partita con risposte aggressive, ma non basta contro la continuità della numero kazaka nei momenti più delicati.

In finale ci sarà Aryna Sabalenka, attuale numero uno del ranking Wta. L’atto conclusivo ripropone la sfida già vista nel 2023, quando fu la bielorussa ad alzare il trofeo sul cemento di Melbourne.