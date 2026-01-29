Australian Open 2026, Sabalenka in finale dopo il successo su Svitolina
Sabalenka vola all’ultimo atto a Melbourne: Svitolina cede in due set. La numero 1 chiude in poco più di un’ora e attende la vincente dell’altra semifinale tra Pegula e Rybakina.
Aryna Sabalenka conquista per prima un posto nell’atto conclusivo degli Australian Open 2026. La bielorussa, leader del ranking mondiale e già due volte campionessa a Melbourne, chiude la semifinale contro Elina Svitolina con un netto 6-2 6-3.
Il match si risolve in 1 ora e 16 minuti. La testa di serie numero 12, rientrata stabilmente ai vertici del circuito, prova a restare agganciata negli scambi iniziali ma subisce la pressione costante della rivale, più incisiva al servizio e nelle accelerazioni da fondo.
Nella parte bassa del tabellone resta da definire l’altra finalista: la statunitense Jessica Pegula, numero 6 del seeding, affronta la kazaka Elena Rybakina, quinta testa di serie, per completare il quadro della finale femminile a Melbourne.