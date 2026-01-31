Australian Open 2026, finale femminile Sabalenka-Rybakina: orario e dove vederla in tv

La finale femminile degli Australian Open 2026 mette di fronte Sabalenka e Rybakina: in palio il primo Slam dell’anno. Orari, precedenti e dove vedere il match decisivo in tv e streaming.

È il giorno della finale agli Australian Open 2026. Oggi, 31 gennaio, Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina si giocano il titolo del singolare femminile nello Slam che apre la stagione. In campo la numero 1 del mondo contro la testa di serie numero 5, in una sfida che assegna il trofeo a Melbourne.

Sabalenka, 27 anni, insegue il quinto successo in un major. Ha già conquistato due volte il torneo australiano, nel 2023 e nel 2024, oltre a due US Open. Proprio a Melbourne, tre anni fa, aveva battuto in finale Rybakina. La kazaka, 26 anni, ha invece in bacheca Wimbledon 2022 e punta al secondo titolo Slam in carriera.

Leggi anche Australian Open, Rybakina vola in finale: sfida Sabalenka per il titolo

La partita di oggi è il quindicesimo confronto diretto tra le due. Il bilancio è favorevole alla bielorussa, avanti 8-6 nei precedenti. A livello di classifica, Sabalenka resterà comunque al vertice del ranking Wta. Rybakina è invece certa del salto dal quinto al terzo posto mondiale, posizione che non occupava dal 2024.

La finale inizia alle 9.30 e sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport, visibili anche su smart tv. Il torneo è disponibile inoltre in streaming su diverse piattaforme, tra cui Dazn, TimVision, Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max.