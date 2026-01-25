Australian Open 2026, Alcaraz ai quarti dopo il successo su Paul

Alcaraz continua la corsa a Melbourne: supera Paul in tre set con gestione e lucidità, centrando i quarti di finale dello Slam australiano e confermando solidità nei momenti chiave.

Carlos Alcaraz approda ai quarti di finale degli Australian Open 2026. Nella giornata di domenica 25 gennaio, il tennista spagnolo elimina Tommy Paul, numero 20 del ranking mondiale, negli ottavi disputati sul cemento di Melbourne.

Il leader della classifica Atp chiude l’incontro senza concedere set, imponendosi 7-6 (8-6), 6-4, 7-5 dopo due ore e 38 minuti di gioco. Un match combattuto, segnato da scambi intensi e da un equilibrio che ha accompagnato a lungo il confronto.

Nel parziale d’apertura Paul parte con decisione e strappa il servizio in avvio, ma Alcaraz ricuce lo svantaggio nell’ottavo game. Il set si decide al tie-break, dove lo spagnolo alza il livello nei punti chiave e porta a casa il vantaggio.

Nel secondo set è Alcaraz a prendere il controllo delle operazioni: il break arriva nel terzo gioco e viene difeso con solidità fino al termine del parziale, limitando le occasioni dell’americano.

Il terzo set si sviluppa su binari più incerti. Paul prova a restare agganciato alla partita, ma all’undicesimo game subisce il break decisivo che consente ad Alcaraz di chiudere incontro e qualificazione.

Nel prossimo turno lo spagnolo affronterà il vincitore del match tra Alex De Minaur e Alexander Bublik, con l’obiettivo di spingersi ancora avanti nel torneo australiano.