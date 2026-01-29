Peppe Vessicchio, il ricordo della famiglia e i bonus dedicati al maestro al FantaSanremo

Il ricordo di Peppe Vessicchio accompagna l’avvicinarsi del Festival di Sanremo. La famiglia rompe il silenzio dopo mesi e annuncia nuovi progetti in sua memoria, mentre il FantaSanremo inserisce due bonus ispirati al maestro.

L’assenza di Peppe Vessicchio pesa mentre cresce l’attesa per il prossimo Festival di Sanremo. Sarà la prima edizione senza il direttore d’orchestra che per anni ha segnato il palco dell’Ariston, diventando un volto familiare anche per il grande pubblico televisivo.

In parallelo all’evento musicale, anche il FantaSanremo ha scelto di omaggiarlo con due regole speciali: punti extra per il papillon indossato dal direttore d’orchestra e un bonus collettivo se dal palco verrà pronunciata la storica formula che lo annunciava alla guida dell’orchestra.

Leggi anche Addio al Maestro Peppe Vessicchio: oggi i funerali in forma privata a Roma

Dopo tre mesi di silenzio, la famiglia è tornata a parlare con un messaggio diffuso sui social. Parole misurate, che raccontano un dolore ancora forte e la necessità di fermarsi prima di trovare la forza di scrivere. Nel ricordo emerge non solo il musicista, ma anche l’uomo, descritto come presenza attenta, ironica e capace di ascolto.

Accanto alla memoria, prende forma anche un’iniziativa concreta. I familiari e lo staff stanno lavorando a un nuovo progetto che proseguirà le idee e il percorso culturale del maestro, immaginato come uno spazio capace di custodire quanto ha lasciato e di trasformarlo in attività future.

Sotto il post sono arrivati in poche ore centinaia di messaggi. Tra i nomi noti compaiono musicisti e volti dello spettacolo che hanno voluto lasciare un segno, confermando quanto il legame con Vessicchio resti vivo nel mondo della musica e tra il pubblico.