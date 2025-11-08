Lutto nella musica italiana: scomparso il maestro Peppe Vessicchio

Lutto nel mondo della musica italiana. È morto all’età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore tra i più riconosciuti e apprezzati dal pubblico. Si è spento nel pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma.

Secondo quanto comunicato dalla struttura sanitaria, Vessicchio è deceduto a causa di una polmonite interstiziale a rapida evoluzione. La famiglia ha chiesto riservatezza: i funerali si terranno in forma privata.

Figura iconica e popolare, Vessicchio è stato per decenni un volto centrale del Festival di Sanremo, dove ha saputo unire competenza tecnica e una comunicazione immediata con il pubblico. Il suo nome è diventato familiare anche ai più giovani grazie al ruolo di insegnante e direttore nel talent show “Amici di Maria De Filippi”.

Nato a Napoli il 17 marzo 1956, ha iniziato la carriera collaborando con artisti come Gino Paoli, Edoardo Bennato e Peppino di Capri. Con Paoli ha firmato brani celebri come “Ti lascio una canzone” e “Cosa farò da grande”.

La sua storia professionale è strettamente legata a Sanremo, dove è stato presenza fissa dagli anni ’90. Ha vinto la competizione come direttore d’orchestra in quattro occasioni: nel 2000 con gli Avion Travel (“Sentimento”), nel 2003 con Alexia (“Per dire di no”), nel 2010 con Valerio Scanu (“Per tutte le volte che”) e nel 2011 con Roberto Vecchioni (“Chiamami ancora amore”). A questi riconoscimenti si aggiungono numerosi premi come miglior arrangiatore.

Ha collaborato con alcuni dei più grandi protagonisti della musica italiana e internazionale, tra cui Andrea Bocelli, Roberto Vecchioni, Zucchero, Elio e le Storie Tese, Ornella Vanoni, Ron e Biagio Antonacci. La sua versatilità lo ha condotto anche su palcoscenici internazionali, come il Cremlino per un tributo a John Lennon, e alla direzione del progetto “Rockin’1000”, la più grande rock band al mondo.

Negli ultimi mesi stava lavorando a nuove produzioni e aveva in programma il tour teatrale “Ecco che incontro l’anima” insieme a Ron.