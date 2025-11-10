Addio al Maestro Peppe Vessicchio: oggi i funerali in forma privata a Roma

Si terrà oggi a Roma l’ultimo saluto al Maestro Peppe Vessicchio, figura tra le più riconosciute e amate della musica italiana e storico direttore d’orchestra del Festival di Sanremo. La cerimonia funebre è prevista alle ore 15 nella chiesa dei Santi Angeli Custodi, in piazza Sempione, nel quartiere in cui Vessicchio risiedeva da molti anni.

La famiglia ha richiesto il massimo riserbo per questo momento di raccoglimento. La moglie Enrica Mormile, la figlia Alessia, la nipote Teresa e le bisnipoti Alice e Caterina hanno fatto sapere che la funzione si svolgerà in forma strettamente privata, riservata agli affetti più vicini.

Peppe Vessicchio aveva 69 anni. È scomparso sabato 8 novembre all’ospedale San Camillo di Roma, a seguito di una polmonite interstiziale che si è aggravata in poche ore. Accanto a lui, fino all’ultimo, i suoi familiari.

Una vita intera trascorsa nella dedizione alla direzione d’orchestra, alla composizione e alla divulgazione della musica. La sua presenza garbata, lo stile inconfondibile sul podio e la capacità di dialogare con artisti di generazioni diverse lo avevano reso un punto di riferimento nel panorama musicale e televisivo italiano.