Yerin Ha nuovo volto di Bridgerton 4: chi è l'attrice che interpreta Sophie Baek

Yerin Ha sarà la nuova protagonista femminile di Bridgerton 4: l’attrice australiana di origini coreane interpreterà Sophie Baek, accanto a Benedict Bridgerton, con un personaggio rivisto anche nel nome per riflettere la sua identità.

Il volto femminile della quarta stagione di Bridgerton sarà quello di Yerin Ha. L’attrice affiancherà Benedict Bridgerton vestendo i panni di Sophie Baek, figura centrale nei nuovi episodi della serie Netflix.

Nata nel 1998 a Sydney, Yerin Ha è cresciuta in Australia in una famiglia di origini sudcoreane. Proprio questo legame ha portato a una modifica significativa del personaggio: nei romanzi di Julia Quinn si chiamava Sophie Beckett, mentre per la serie il cognome è stato adattato in Baek.

L’attrice ha spiegato che il nome rappresenta il primo segno di identità che si offre agli altri, e cambiarlo può avere un peso concreto. Vedere Sophie con un cognome più vicino alle sue radici è stato per lei un passaggio stimolante, scelta attribuita alla showrunner Jess Brownell.

Prima di entrare nel mondo in costume di Bridgerton, Yerin Ha aveva già lavorato in produzioni di rilievo. Ha fatto parte del cast della serie Halo, tratta dall’omonimo franchise di videogiochi e prodotta da Steven Spielberg.

Nel suo percorso c’è anche il teatro: ha recitato in una messa in scena de Il signore delle mosche firmata dalla Sydney Theatre Company, andata in scena al Roslyn Packer Theatre. Un’esperienza che ha consolidato la sua presenza sul palco prima del grande salto in una delle serie più seguite di Netflix.