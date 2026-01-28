Bridgerton stagione 4 su Netflix: Benedict, Sophie e le nuove storie d'amore

Benedict Bridgerton al centro dei nuovi episodi: amore segreto, identità nascosta e differenze sociali nella quarta stagione in arrivo su Netflix divisa in due parti, con uscita dei primi episodi il 29 gennaio.

La quarta stagione di Bridgerton debutta su Netflix con una distribuzione divisa in due parti: i primi quattro episodi arrivano il 29 gennaio, mentre gli altri saranno disponibili dal 26 febbraio. Gli episodi saranno visibili dalle 9 del mattino in Italia.

La storia ruota attorno a Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson. Secondogenito dal temperamento libero, evita il matrimonio nonostante le pressioni della madre Violet, volto della famiglia Bridgerton portato in scena da Ruth Gemmell.

Durante un ballo in maschera organizzato proprio da Violet, Benedict resta colpito da una giovane sconosciuta, la misteriosa Dama d’Argento, che nasconde il volto dietro una maschera. Da quel momento il suo obiettivo diventa scoprire chi sia davvero.

Ad aiutarlo, seppur controvoglia, c’è la sorella Eloise, interpretata da Claudia Jessie. Le ricerche portano Benedict a muoversi tra salotti e ricevimenti, convinto che la ragazza faccia parte dell’alta società londinese.

La realtà è diversa: la donna è Sophie Baek (Yerin Ha), una giovane cameriera al servizio di Araminta Gun, padrona di casa severa interpretata da Katie Leung. Quando i due si incontrano di nuovo, Benedict si avvicina a lei senza sapere che è la stessa donna che lo aveva incantato al ballo.

Il legame tra i due si scontra con le regole sociali e con l’idea che Benedict ha costruito attorno alla figura della Dama d’Argento. Il sentimento cresce, ma l’ostacolo della differenza di classe pesa su ogni scelta.

Intorno a loro proseguono le vicende degli altri membri della famiglia. Francesca, interpretata da Hannah Dodd, è sposata con John Stirling (Victor Alli). Colin Bridgerton (Luke Newton) affronta una nuova fase del rapporto con Penelope Featherington (Nicola Coughlan), ora che la sua identità di autrice di cronache mondane è nota.

La serie è girata a Londra ed è prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen. Jess Brownell ricopre il ruolo di showrunner e produttore esecutivo.

Lanciata nel 2020, la saga televisiva ha mantenuto numeri elevati su Netflix: la prima stagione occupa il quinto posto tra le più viste di sempre sulla piattaforma, mentre la terza è al settimo. Anche lo spin-off “Queen Charlotte: A Bridgerton Story” ha registrato risultati rilevanti nella classifica globale.