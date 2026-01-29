Champions League playoff: possibili avversarie di Inter, Juventus e Atalanta

Tre italiane avanti in Champions League dopo la fase campionato. Inter, Juventus e Atalanta entrano nei playoff, Napoli fuori. Sorteggio il 30 gennaio: ecco come funzionano gli accoppiamenti e chi possono affrontare le squadre di Serie A.

La prima fase della nuova Champions League è terminata e per l’Italia restano in corsa Inter, Juventus e Atalanta. Il Napoli si ferma, decisiva la sconfitta casalinga contro il Chelsea che ha chiuso il suo percorso europeo.

Ora si passa ai playoff, snodo che precede gli ottavi. Le gare si giocheranno tra il 17 e il 18 febbraio per l’andata, mentre il ritorno è fissato tra il 24 e il 25 febbraio. Gli incroci verranno stabiliti con il sorteggio in programma venerdì 30 gennaio alle ore 12.

Leggi anche Champions League, sorteggio playoff: Juventus-PSV, Milan-Feyenoord, Atalanta-Bruges

Il meccanismo prevede l’abbinamento tra teste di serie e squadre non teste di serie. Nel gruppo delle prime figurano Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta e Bayer Leverkusen.

Dall’altra parte dell’urna ci saranno Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo Glimt e Benfica. Da qui usciranno le avversarie delle italiane nella doppia sfida.

Gli scenari possibili includono sfide tra Real Madrid o Inter contro Bodo Glimt oppure Benfica. Paris Saint-Germain o Newcastle possono pescare Monaco o Qarabag.

Per Juventus e Atletico Madrid le opzioni sono Club Brugge o Galatasaray. L’Atalanta, insieme al Bayer Leverkusen nel gruppo di riferimento, può incrociare ancora Bodo Glimt o Benfica.