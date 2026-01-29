MasterChef Italia, sfida decisiva per la Top Ten tra pasticceria, Golden Pin e prova in Sardegna

Undici aspiranti chef si giocano l’ingresso nella Top Ten tra alta pasticceria, sfide a coppie e una prova in esterna in Sardegna. In palio anche l’ultima Golden Pin, mentre la gara entra in una fase decisiva.

La corsa verso la Top Ten entra nel vivo con una puntata che mette sotto pressione gli undici cuochi amatoriali rimasti. Le prove alzano il livello e chiedono precisione, sangue freddo e capacità di reagire agli imprevisti, sia sul piano tecnico sia su quello emotivo.

In Masterclass arriva uno degli ospiti più severi: il maestro pasticcere Iginio Massari, affiancato dalla figlia Debora. Al centro della prova una “Saint Honorè alla milanese”, dolce complesso che richiede mano ferma, equilibrio tra consistenze e grande attenzione ai dettagli. Ogni errore può pesare in modo decisivo.

Spazio poi a una Mystery Box diversa dal solito. In palio c’è l’ultima Golden Pin della stagione e la sfida si gioca in coppia: due concorrenti dovranno muoversi come un solo cuoco. Obiettivo del piatto è valorizzare le cucurbitacee, famiglia che include ingredienti come anguria, melone e zucchine.

La gara si sposta quindi fuori studio. La prova in esterna porta i concorrenti a Cagliari, dove sono chiamati a confrontarsi con le tradizioni gastronomiche sarde, tra piatti di terra e di mare. A guidarli c’è anche il contributo dello chef Luigi Pomata, volto noto della ristorazione nel capoluogo isolano.

Chi perde l’esterna finisce al Pressure Test, dedicato ai sapori lombardi. A raccontarli è lo chef Cesare Battisti del ristorante Ratanà di Milano. Tra dolci d’autore, ingredienti vegetali e cucine regionali, la puntata segna un passaggio chiave nella selezione dei migliori dieci.