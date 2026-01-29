Maltempo, allerta arancione in Sardegna: piogge, vento forte e mareggiate

Nuovo peggioramento del tempo sull’Italia con piogge, temporali e venti forti. Protezione Civile: allerta arancione in Sardegna, gialla in altre nove regioni. Attese mareggiate sulle coste esposte e raffiche fino a burrasca al Sud.

Una nuova perturbazione atlantica riporta maltempo diffuso su gran parte del Paese. Le condizioni peggiorano soprattutto al Sud e lungo i versanti tirrenici, con precipitazioni frequenti e locali temporali.

La Protezione Civile, sulla base delle previsioni, ha diffuso un avviso di condizioni avverse in accordo con le regioni interessate. Per oggi è valutata allerta arancione su parte della Sardegna, mentre l’allerta gialla riguarda Calabria, altre zone dell’isola, Sicilia, Campania, Basilicata, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto.

I fenomeni più intensi sono attesi sui settori settentrionali della Sardegna, con piogge a rovescio e temporali in estensione verso la Calabria e la Basilicata occidentale. Possibili rovesci di forte intensità, raffiche sostenute e attività elettrica.

In rinforzo i venti occidentali: da forti a burrasca sulla Sicilia e, dalla tarda mattinata, anche sulla Calabria. Lungo le coste esposte previste mareggiate, con moto ondoso in aumento.

Il quadro resta in evoluzione e viene aggiornato ogni giorno in base alle nuove previsioni e all’andamento dei fenomeni, con il monitoraggio costante delle strutture territoriali di protezione civile.