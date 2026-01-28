Henry Cavill è Highlander, prime immagini ufficiali del reboot

Arrivano le prime immagini del nuovo Highlander con Henry Cavill protagonista. L’attore condivide gli scatti del reboot diretto da Chad Stahelski, che riporta al cinema il cult del 1986 con un cast ricco di volti noti.

Dopo anni di attesa, il nuovo Highlander mostra finalmente il suo volto. Le prime immagini del film sono state diffuse direttamente da Henry Cavill, che guida il progetto nei panni del protagonista. L’attore britannico ha condiviso gli scatti sui social, segnando un passaggio concreto per una produzione annunciata tempo fa.

Cavill ha accompagnato le foto con un breve messaggio rivolto al pubblico, parlando di un percorso impegnativo e personale legato al film. Ha descritto la possibilità di mostrare questo primo materiale come un momento speciale, lasciando intendere quanto il ruolo abbia avuto un peso nel suo recente lavoro sul set.

Dalle immagini si intravede l’impronta di Chad Stahelski, regista scelto per guidare il rilancio della saga. Il suo stile richiama quello che ha reso riconoscibile la serie di John Wick, con un’attenzione marcata alle scene d’azione e a una messa in scena fisica e diretta.

Il film riprende l’universo nato con il cult del 1986 e affida a Cavill il centro della storia. Accanto a lui figurano nomi come Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela e Max Zhang, un gruppo di interpreti che affianca il protagonista nel nuovo capitolo cinematografico.